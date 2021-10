Barn sulter i hjel i Afghanistan

I Ghor har minst 17 av barna som kom seg til sykehus, dødd av underernæring de siste seks månedene, opplyser provinsens helsedirektør til nyhetsbyrået AFP lørdag. Mulla Mohammad Ahmadi sier at nesten 300 kraftig underernærte barn har fått behandling her.

Flere hundre barn står i fare for å sulte i hjel i sentrale deler av Afghanistan, advarer helsedirektøren.

FNs barnefond kan ikke bekrefte antallet dødsfall i Ghor-provinsen, men en Unicef-talsmann sier han frykter at «mange barn betaler den ultimate prisen».

Pengemangel

Organisasjonens overvåkingsnettverk er blitt oppløst, og Unicef må derfor feste sin lit til anekdotiske rapporter, forteller talsmannen Salam Al-Janabi.

– Vi er smertelig klar over at dette er noe vi står på randen av, eller står midt i, sier han.

Siden Taliban kom til makten i midten av august, har Afghanistan blitt trukket stadig dypere inn i en humanitær krise som fra før var svært alvorlig.

Effektene av tørke, økende matpriser og arbeidsledighet er blitt forverret av det faktum at internasjonal bistand og finansiering stoppet opp da Taliban overtok.

Akutt underernærte småbarn

FN har slått alarm om at én million barn under 5 år ventes å trenge behandling for akutt alvorlig underernæring, en livstruende tilstand. Ytterligere 3,3 millioner vil lide av akutt underernæring innen året er omme.

Over 18 millioner afghanere, mer enn halvparten av befolkningen, trenger nødhjelp, ifølge FN. Én av tre trues av sult.

En tøff vinter som også vil gjøre det vanskeligere å nå fram med hjelp til isolerte områder, kan sammen med koronapandemien forverre krisen ytterligere.

Jenter hardt rammet

– Det er mye engstelse for hvordan vi skal klare å gi helsehjelp, og for hvordan de skal få sitt neste måltid, sa direktør Natalia Kanem i FNs befolkningsfond UNFPA i slutten av september.

Kvinner og jenter er hardest rammet, ifølge legen.

– Det haster spesielt for kvinner og jenter som fra før lider. Dette er blant landene med den høyeste dødeligheten knyttet til fødsel og graviditet, sier Kanem.

Medisinmangel

Samtidig står helsevesenet i det krigsherjede landet i fare for å bryte sammen. Over 2.000 helsesentre er blitt stengt rundt om i Afghanistan, opplyste Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) nylig. Årsaken er at pengestøtten har stoppet opp.

Afghanistans helsesektor ble primært drevet av ikke-statlige organisasjoner før Taliban kom til makten, men finansieringen har stanset. Under en femdel av landets helseinstitusjoner er fullt operative, og to tredeler er tom for livsviktige medisiner, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

1 prosent vaksinert

Det kan få brutale konsekvenser, også for innsatsen mot koronapandemien. Rundt 1 prosent av Afghanistans befolkning er vaksinert mot covid-19, og over 1 million doser som er klar til bruk, er ikke distribuert.

Verdenssamfunnet har gitt løfter om over 10 milliarder kroner i nødhjelp, men det tar tid før hjelpen kommer fram.

«Kappløp mot klokka»

Afghanistans økonomi er på randen av økonomisk kollaps, advarte Flyktninghjelpens generalsekretær under et besøk i Kabul nylig.

– Vi er i et kappløp mot klokka for å redde liv før den harde vinteren kommer og temperaturene kan falle til minus 20 grader celsius. Hundretusener av fordrevne mennesker har akutt behov for husly, varme klær og mat de kommende ukene, sa Jan Egeland.

Han ber FNs medlemsland om raskt å enes om en multilateral avtale for å stabilisere økonomien, finansiere nødvendig offentlige tjenester og løse likviditetskrisen.