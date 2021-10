Primetta (105) overlevde spanskesyken – døde av korona

– Jeg tror moren min ville ha levd mye lenger hadde det ikke vært for at hun ble koronasmittet, sier den 61 år gamle datteren hennes, Dorene Giacopini til det internasjonale nyhetsbyrået Associated Press.

De møter den etterlatte datteren i hennes hjem i byen Richmond i California.

– Hun var en fighter. Hun hadde levd et hardt liv, og ifølge henne var alle amerikanere som var født etter andre verdens krig bortskjemte drittunger.

Det dramatiske livet til Primetta Giacopini startet i den nordamerikanske delstaten Connecticut. Spanskesyken herjet i USA, og moren til Primetta døde av viruset bare 25 år gammel i 1918 da Primetta var to år. Om lag 675.000 amerikanere døde av pandemien. Denne måneden kom den sørgelige nyheten om at koronadødsfallene i USA har oversteget spanskesyken – om lag 700.000 amerikanere har nå hittil mistet livet etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Da moren til Primetta døde, sto faren hennes igjen som alenefar til to små jenter. Han var arbeidsinnvandrer i USA, og sendte den yngste datteren hjem til familien i Italia, mens Primetta ble plassert hos en italiensk fosterfamilie som også flyttet tilbake til Italia da Primetta var fjorten år. Datteren Dorene forteller at det var helt uaktuelt for menn å oppdra barn alene på den tiden.

Datteren Dorene Giacopini mistet den 105 år gamle moren sin til koronapandemien. Selv mener hun moren hadde levd lenger om det ikke var for korona. (Josh Edelson/AP)

Den unge jenta skulle senere forelske seg i en pilot som kjempet i andre verdens krig, så vidt unnslippe Benito Mussolinis fascistregime i Italia, jobbe på en stålfabrikk i USA og kjempe for sin funksjonshemmede datters rettigheter.

Ifølge Datteren hadde den unge Primetta ravnsvart hår og mørke skarpe øyne. Som ung jobbet hun syerske i Italia. Det var da hun forelsket seg i den italienske jegerpiloten, Vittorio Andriani.

Men hun skal visst ikke ha sett så mye til han, fordi han stadig var ute i kamper. I år 1940 gikk Italia inn i andre verdens krig. Primetta var amerikansk statsborger, og lokalpolitiet ba henne reise ut av landet fordi diktatoren Mussolini ville ha alle amerikanere ut av landet. Men Primetta nektet. Flere uker senere ble hun kontaktet av det statlige politiet, som igjen ba henne reise ut, og advarte henne om at hun kunne havne i en konsentrasjonsleir.

I juni 1941 var kjæresten hennes Vittorio Andriani savnet, og først senere fikk Primetta vite at han hadde krasjet og døde i nærheten av Malta. I mellomtiden la Primetta ut på flukt fra Italia. Hun ble med en gruppe fremmede på en togreise til Portugal.

Under flukten passerte toget den spanske grensebyen Port Bou. Selv om hun var på flukt, fikk hun skrevet et brev til en venn. Der skrev hun at krigens grusomme handlinger var synlig over alt, og I den spanske grensebyen Port Bou var ikke et hus stående tilbake.

Den unge Primetta Giacopini hadde ravnsvart hår og skarpe mørke øyne. Her avbildet som ung. (Josh Edelson/AP)

«Alt er ødelagt her. Jeg har sett så mye ødeleggelse, og nå har jeg fått nok. i overmorgen skal jeg komme meg på skipet, og jeg er sikker på at alt vil gå bra» skrev hun til vennen. Hun kom seg omsider på skipet tilbake til Connecticut.

Hun hadde 500 amerikanske dollar, og for dem kjøpte hun seg en Chevrolet sedan, og fikk seg en jobb på den amerikanske bilfabrikken General Motors. Arbeidet hun gjorde på fabrikken var i samarbeid med de amerikanske styrkende. Der traff hun ektemannen Umbert “Bert” Giacopini. De forble gift helt til han døde i 2002.

I år 1960 fødte Primetta datteren Dorene. Men den lille datteren hennes var født med en alvorlig skade i ryggraden, og i de første femti årene av datterens liv, var hun avhengig av krykker. Primetta var bekymret for at Dorene skulle falle å slå seg på isen i den kalde vinteren nordpå, og femten år senere flyttet de til sørlige California.

På tross av at synet på funksjonshemmede var svært begrensende på den tiden, kjempet Primetta for datteren. Hun overtalte rektoren til å flytte klasserommet til første etasje, så Dorene kunne delta, og da de bodde i Connecticut krevde hun at feierne skulle koste unna salt og sand fra bakken, så Dorene ikke skulle falle å slå seg.

Da Dorene besøkte moren 9. september i år, la hun merke til at Primetta hadde pådratt seg en hoste. De visste at mannen til hjelpepleieren hennes hadde følt seg dårlig etter å ha vært i et bryllup, men både Primetta, hjelpepleieren og Dorene var vaksinert. Likevel ble Dorene bekymret for at moren hadde blitt smittet av korona.

– Jeg sørget for å si at jeg elsket henne, sier hun til nyhetsbyrået.

Moren skal ha svart med «See you later, alligator», hvorpå begge sa «After a while, crocodile»

– Det var den siste gangen jeg så henne.

Dorene Giacopini viser fram et bilde av den henne og moren, utkledd som Rosie the Riveter. Rosie the Riveter representerte de mange millioner amerikanske kvinnene som jobbet i industrien under andre verdenskrig. Den ikoniske posteren fra 1943 ble senere brukt som symbol for kvinnebevegelsen. (Josh Edelson/AP)

To dager senere ble Primetta innlagt på akutten. Oksygennivået i blodet sank gradvis utover de neste seks dagene, helt til sykepleierne var nødt til å gi henne oksygenmaske.

Men Primetta ble forvirret og kjempet imot sykepleierne, og de ble nødt til å bedøve henne, forteller Dorene til nyhetsbyrået. Røntgenbildene viste at hun hadde pådratt seg en lungebetennelse, og Dorene ble satt i en vanskelig situasjon.

– De sa at ingen over 80 år overlever ved hjelp av respirator.

Dorene valgte derfor å fjerne oksygentilførselen. Primetta døde to dager senere, 16. september. Hun ble 105 år gammel.

– Hun hadde så sterkt hjerte at hun overlevde mer enn 24 timer etter at de hadde fjernet oksygenmasken. Jeg er full av tvil, kanskje jeg burde ha latt henne bli koblet til en respirator. Men, jeg minner meg selv på hun var 105. Det eneste som kunne drepe bestemoren og moren min var en pandemi.

