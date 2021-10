Finland starter koronavaksinering av mink

Det finske Livsmedelsverket har godkjent den finske vaksinen FurcoVac, som er utviklet for pelsdyr, skriver Yle. Vaksinen er eksperimentell og kan derfor ikke selges.

Vaksinen er utviklet av en forskergruppe ved Universitetet i Helsingfors som startet arbeidet i fjor. En halv million vaksiner er produsert, noe som skal holde til å vaksinere alle dyr to ganger.

Flere land har hatt koronautbrudd blant mink. I november i fjor besluttet danske myndigheter at over 15 millioner mink i oppdrettsfarmer i Danmark skulle avlives på grunn av frykt for at et mutert koronavirus skulle spres fra mink til mennesker.

