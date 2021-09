Vurderer forbud mot å spise hundekjøtt

Sør-Koreas president Moon Jae-in sa mandag at det kan være behov for å forby forbruk av hundekjøtt, ifølge CNN. Presidenten sier at «tiden er kommet» for at den tradisjonell praksisen skal ta slutt, skriver den britiske avisa The Guardian.

– Er det ikke på tide å forsiktig vurdere å forby forbruk av hundekjøtt? spurte Moon statsministeren, Kim Boo-kyum, under et ukentlig møte mandag, ifølge presidentens talsmann.

Moon kom med uttalelsen etter å ha blitt informert av statsminister Kim Boo-kyum om arbeidet med å forbedre håndteringen av forlatte dyr og et obligatorisk registreringssystem for hunder. Det var første gang Moon tok opp et forbud, noe som sannsynligvis vil gi ny fart på debatten om hvorvidt praksisen skal begrenses, ifølge CNN.

[ Trump og Bush i klinsj om topp-republikaneren ]

Mindre forbruk

Hundekjøtt er verken lovlig eller eksplisitt forbudt i Sør-Korea, skriver nyhetskanalen Al Jazeera. Hundekjøttrestauranter blir mindre og mindre populært ettersom yngre mennesker synes hundekjøtt er et mindre attraktivt. Kjæledyr vokser i popularitet, og en undersøkelse i fjor indikerte at omtrent 80 prosent av sørkoreanerne ikke hadde spist hundekjøtt året før.

Et medlem av Korean Dog Meat Association spiser hundekjøtt under en demonstrasjon i 2019. (Ahn Young-joon/AP)

Kjøttet har lenge vært en del av det sørkoreanske kjøkkenet, med omtrent 1 million hunder som antas å bli spist årlig, men forbruket har gått ned ettersom flere mennesker ser på hunder som kjæledyr og ikke mat. Praksisen er tabu blant yngre generasjoner, og press fra dyrerettighetsaktivister har vært økende, ifølge The Guardian.

Sør-Koreas dyrebeskyttelseslov er hovedsakelig ment for å forhindre grusom slakting av hunder og katter, men forbyr ikke forbruk i seg selv. Likevel har myndighetene påberopt seg loven og andre hygieneforskrifter for å slå ned på hundegårder og restauranter i forkant av internasjonale arrangementer som OL i Pyeongchang 2018.

[ Macron truffet av egg i Lyon ]

Flere vil forby

For å øke populariteten har flere presidentkandidater lovet å forby hundekjøtt de siste ukene, spesielt ettersom hunder har blitt populære som kjæledyr og interesseorganisasjoner har oppfordret Sør-Korea til å legge ned restauranter og markeder som selger hundekjøtt, ifølge The Guardian.

Lee Jae-myung, guvernør i landets mest folkerike provins Gyeonggi og en ledende presidentkandidat fra Moon’s parti, har lovet å kjempe for et forbud gjennom.

Men Yoon Seok-youl, en opposisjonell kandidat, mener at det er et spørsmål om folks personlige valg.

South Korea’s President Moon Jae-in has hinted at a possible ban on eating dog meat, his office said, amid declining consumption and pressure from animal rights activists ⤵️ pic.twitter.com/SEH2BjCgVv — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 28, 2021

En meningsmåling bestilt av dyrevelferdsgruppen Aware som ble utgitt denne måneden, sa at 78 prosent av respondentene mente produksjon og salg av hunde- og kattekjøtt burde være forbudt, og 49 prosent støttet forbruk, skriver CNN.

Imidlertid fant en annen undersøkelse fra Realmeter at folk var uenige om hvorvidt regjeringen skulle forby å spise hundekjøtt, selv om 59 prosent støttet lovlige restriksjoner på hundeslakt til konsum.

Hundekjøttselgere har insistert på retten til yrket sitt og sier at levebrødet er i fare.

[ Nå skal det forhandles i Tyskland: – Disse partiene bør lede den neste regjeringen ]

Årlige demonstrasjoner

Årlig samles flere titalls seg for å demonstrere mot forbruk av hundekjøtt i nærheten av nasjonalforsamlingen i Seoul. Demonstrasjonene er satt til en av de tre «hundekjøttdagene» i Sør-Korea. Det skriver Al Jazeera.

Sør-koreanske dyrevernsaktivister holder en modell av en død hund under en demonstrasjon mot forbruk av hundekjøtt i Seoul i 2019. (JUNG YEON-JE/AFP)

I 2019 var det Coexistence of Animal Rights on Earth som organiserte demonstrasjonen 12. juli. Datoen er sett på som en av tre av de varmeste dagene i året ifølge den koreanske kalenderen. Mange koreanere spiser hundekjøtt på denne dagen, i tillegg til kylling, i tro om at det skal hjelpe dem å takle varmen.

Demonstrantene hadde plakater med teksten «Hvor mange millioner må dø før hundekjøttet tar slutt?» De la også falske hundekadaver på et bord.

Medlemmer av Koreas hundekjøttforening holdt en motdemonstrasjon i nærheten, der de ba om legalisering av hundekjøtt. Motdemonstrantene, inkluderte bønder som oppdrar hunder som selges til restauranter, brakte dampet hundekjøtt og spiste det med kimchi.

[ Artisten R. Kelly kjent skyldig i alle tiltalepunkter ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her