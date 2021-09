– Kan vinne neste valg

– Jeg har ventet 17 måneder, 25 dager og to timer på å opptre foran dere som leder for partiet, sa partileder Keir Starmer i sin tale onsdag, den siste dagen av Labours årlige partikonferanse.

Landsmøtet denne uka og talen onsdag var ansett som den store sjansen til å snu skuta for Labours partileder Keir Starmer. Han snakket i over en og en halv time. Talen var på forhånd omtalt som den viktigste i Starmers karriere. For Starmer var talen i Brighton den første «live» til et landsmøte, etter at fjorårets konferanse ble digital. Landsmøtet og Starmers tale var på forhånd ansett som en avgjørende sjanse til å meisle ut en klar agenda for Labour, og ikke minst til å etablere Starmer som en tydelig statsministerkandidat som kan lede Labour til seier igjen.

«Energisk» og «følelsesladd», var noen av reaksjonene som gikk igjen etter talen.

[ Kommentar: «Seieren følger våre faner i både Norge og Tyskland. Men det er ingen grunn til å friskmelde Europas sosialdemokrater.» ]

– Ta grep eller rygg unna

Etter at sosialdemokratiske partier i en rekke land i Europa har hatt tunge år, er de nå tilbake til makten, eller kanskje på vei dit igjen, flere steder. I Norge er Arbeiderpartiet på vei i regjering, og kan da regjere samtidig med sosialdemokratiske partier både i Finland, Sverige og Danmark. I Tyskland kan det gå mot at SPD går i regjering, dersom de lykkes med regjeringsforhandlinger. I Spania er sosialistpartiet PSOE i regjering, mens det er langt mer usikkert for tilsvarende partier i Nederland og Frankrike.

Men hva med Labour i Storbritannia?

Keir Starmer er opposisjonsleder mens landet går gjennom vanskelige tider: Landet står midt i en varemangelkrise som følge av mangel på lastebilsjåfører, noe som blant annet forklares med konsekvenser av både brexit og koronapandemien. Økonomien er også usikker etter pandemien, og krisene skulle tilsi at Starmer og Labour burde ha gode sjanser for å hevde seg.

– Vi har en bensinkrise, en lønnskrise, en matkrise og levekostnadskrise – alt på samme tid, sa Starmer i talen, og ga følgende beskjed til statsminister Boris Johnson:

– Ta grep eller rygg unna så vi kan rydde opp i rotet!

Om Johnson hadde han også dette å si:

– Jeg syns ikke Boris Johnson er en dårlig mann. Jeg syns han er en triviell mann. Jeg syns han er en showmann uten noe mer å vise (...) Da han hadde sagt ordene «Få brexit gjort», gikk planen ut. Han har ingen plan.

[ Derfor er det bensinkrise i Storbritannia ]

Tapte den røde muren

Likevel er det fortsatt svært usikkert om Labour klarer å reise seg etter det dårligste valgresultatet siden 1935 i desember 2019. Det katastrofale tapet i 2019 førte blant annet til at partiet mistet en stor del av den såkalte «røde muren» av stabile Labour-distrikter i Midt- og Nord-England. Labour har ikke hatt makten siden Gordon Brown gikk av som statsminister i 2010.

Pandemien har gjort det vanskelig for Starmer å markere seg, blant annet fordi han ikke har kunnet gå ut og møte velgere ansikt til ansikt. Starmer har ikke vært i politikken hele livet, men har en karriere som advokat bak seg, og kom inn i parlamentet i 2015. Som partileder er Starmer blitt anklaget for å være anonym og ikke vise hvem han er, men han brukte en del av talen til å fortelle om sin egen bakgrunn og familie.

Starmer fortalte blant annet om moren som var sykepleier og selv var syk, og om at helsepersonell reddet livet hennes.

– Så når jeg tenker på den ekstraordinære innsatsen fra leger og sykepleiere som har jobbet for å holde mennesker i live idet covid-viruset tok grep, vet jeg hva det handler om, sa Starmer, til stor applaus.

Det er ulike fløyer i Labour, der enkelte støtter eksleder Jeremy Corbyn, og Starmer ble gjentatte ganger forstyrret av en kvinne i salen som ropte mot ham. Men Starmer parerte:

– Rope slagord eller forandre liv, landsmøte?

Salen svarte med stående applaus.

Starmer la vekt på følgende temaer blant mange i talen sin: Å komme ut av pandemien, å finne en plass i en konkurrerende verden, klimakrisen, forholdet til EU og fremtiden for den britiske unionen.

Ligger bak

Labour ligger fortsatt bak De konservative på målingene: De siste seks månedene har Labour ligget på rundt 32–35 prosent oppslutning, mens De konservative har hatt 39–43 prosent, ifølge en «poll of polls»-oversikt fra Politico.

I valget i 2019 fikk Labour og De konservative henholdsvis 32,2 prosent og 43,6 prosent oppslutning. Men med det britiske valgsystemet med enkeltmannskretser har fordelingen av stemmene svært mye å si, og Labour tapte svært mange distrikter som før hadde vært klart røde.

Neste valg skal i utgangspunktet ikke holdes før mai 2024, men det spekuleres på om statsminister Boris Johnson kan initiere et valg allerede neste vår eller mer sannsynlig i 2023. Et tidlig valg kan være gunstig for toryene fordi det da kan holdes før effekten av økte skatter merkes for godt hos velgerne, lyder resonnementet.

Koronapandemien er noe av det som har satt økonomiske spor etter seg i Storbritannia, i tillegg til at effekten av brexit er ventet å merkes bedre etter hvert. Om denne effekten ikke oppleves som god, kan det går ut over regjeringspartiet.

Disse må vinnes

For Labours del vil et tidlig valg kanskje komme uheldig på, blant annet fordi partiet sliter med redusert finansiering. Partiet sliter dessuten fortsatt med interne splittelser mellom venstresiden; de som støttet tidligere leder Jeremy Corbyn, og sentrumssiden.

Men om den pågående krisen i landet pågår lenge, kan det slite på Boris Johnson og De konservative. Tomme butikkhyller og tomme bensintanker kan være katastrofalt for regjeringen dersom det varer.

Labour har en stor jobb å gjøre for å komme tilbake til makten. The Guardians assisterende politiske redaktør, Jessica Elgot, påpeker at Labour må vinne tre typer distrikter: For det første gjelder det distriktene i «den røde muren» som partiet mistet i valget 2019, og som før var sikre Labour-seter. For det andre må partiet ta tilbake distrikter det mistet i Skottland til Det skotske nasjonalistpartiet. Partiet må også gjøre innpass i nye distrikter som kan gi Labour-flertall på grunn av demografiske endringer, dersom unge Labour-velgere flytter ut av storbyene og til disse distriktene. Labour står mange steder sterkt blant unge og urbane velgere, mens De konservative gjør det best blant de eldre.

– Vi tapte stort, sa Starmer om forrige valg, men la til:

– Vi kan vinne neste valg.

