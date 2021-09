Frankrike stenger flere moskeer

89 moskeer har blitt flagget av etterretningstjenesten og mistenkt for å være radikale, og en tredel av dem har blitt sjekket siden november i fjor, sier innenriksminister Gérald Darmanin til Le Figaro.

Det har blitt besluttet å stenge seks av moskeene, ifølge Darmanin.

Vil oppløse flere organisasjoner

Myndighetene vil også be om at forleggeren Nawa og en organisasjon kjent som Ligue de défense noire africaine (LDNA), på norsk omtrent «forsvarsliga for svarte afrikanere», blir oppløst.

Ifølge Darmanin har Nawa oppfordret til jødeutryddelse og til å gjøre steining av homofile lovlig.

Han mener LDNA, som organiserte en demonstrasjon mot politivold foran den amerikanske ambassaden i Paris i fjor, «oppfordrer til hat og diskriminering».

– I løpet av det neste året vil ti andre organisasjoner bli mål for begjæringer om oppløsning, fire av dem neste måned, sier Darmanin.

Allerede har regjeringen oppløst Kollektivet mot islamofobi i Frankrike (CCIF).

Strammet til etter lærerdrap

Etter drapet på læreren Samuel Paty i oktober i fjor har regjeringen strammet kraftig til.

Paty fikk hodet skåret av etter å ha vist karikaturer av profeten Muhammed, som var satt på trykk av satiremagasinet Charlie Hebdo, i forbindelse med undervisning.

Den franske nasjonalforsamlingen godkjente i februar en lov som skal bekjempe ekstremisme og islamistisk separatisme.

Den gir blant annet staten utvidede rettigheter til å stenge religiøse bygninger og forby ekstremistiske predikanter, men er ikke målrettet mot noen spesiell religion.

