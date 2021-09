Trump og Bush i klinsj om topp-republikaneren

Liz Cheney har vært i langvarig strid med Donald J. Trump, som siden han ble avsatt som president har fortsatt kampen for grepet om makten i Det republikanske partiet. Tidligere i september gjorde Trump det klart at han støtter Wyoming-advokaten Harriet Hageman i kampen om delstatens kongress-sete – på bekostning av Cheney, ifølge Reuters.

Cheney var blant ti republikanere som stemte for å stille Trump for riksrett etter angrepet på kongressen den 6. januar. De ville tiltale Trump for å oppildne til opprøret.

Motstanden mot Trump har kostet Cheney mye støtte i partiet. I mai mistet Cheney et lederverv i Kongressen til Trump-lojalisten Elise Stefanik.

Får støtte av Bush

I møte med tung intern motbør får Cheney støtte av en annen republikansk Trump-kritiker, nemlig ekspresident George W. Bush. Forrige uke ble det kjent at Bush vil bistå Cheney med pengeinnsamling til hennes valgkamp.

I en e-post til CNBC fortalte Bush-talsmann Freddy Ford at «president Bush er imponert av Liz Cheneys styrke og visjon, og er stolt over å støtte henne». Han la til at støtten ikke burde komme som noen overraskelse, siden Bush «historisk sett har hjulpet noen få nøkkelkandidater og venner» i hver valgkamp. CNBC skriver imidlertid at Bush stort sett har forholdt seg stille i valgkamper siden han forlot presidentembetet i 2009. Bush stemte verken på Trump eller Hillary Clinton i 2016-valget. Heller ikke i 2020 stemte han på Trump eller Joe Biden.

Liz er datter av Dick Cheney. Han satt som visepresident for Bush-administrasjonen mellom 2001 og 2009.

«Utilgivelig»

Cheney er én av to republikanere som sitter i kongresskomiteen som etterforsker angrepet på Kongressen. I et intervju med CBS’ «60 Minutes» søndag sa Cheney at Trump «ikke tror på rettsstaten». Hun sa videre at de som tror at Trump forsvinner ved at man ignorerer ham, har blitt bevist å ta feil.

Hun kalte også Kongressens minoritetsleder Kevin McCarthys (R) handlinger etter Kongress-angrepet i januar for «utilgivelige».

– Det han har gjort er å omfavne Donald Trump. Hvis jeg gjorde det han gjør ville jeg vært dypt skamfull over meg selv, sa Cheney i intervjuet, ifølge CNN.

«1 down, 9 to go»

Trumps angrep på Cheney er ett i en rekke angrep, med sikte på utrenskninger av Trump-motstandere i partiet. Han har varslet vendetta mot de ti som stemte for riksrett. Én av de ti, Ohio-kongressmannen Anthony Gonzales, varslet tidligere i september at han ikke tar gjenvalg. Han kalte også Trump «en kreft for landet», ifølge CNBC. Trump svarte med «1 down, 9 to go».

Hageman, mot Cheney, var den femte kandidaten Trump støtter i å utfordre til et eksisterende republikansk sete i Kongressen. Han har også støttet en utfordrer til senator Lisa Murkowski, som var én av sju i Senatet som stemte for å dømme Trump for Kongress-angrepet.

