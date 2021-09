Sosialdemokraten Scholz sier han ønsker seg en regjering med FDP og De grønne

SPD ble største parti i valget på ny nasjonalforsamling i Tyskland, men partiet trenger samarbeidspartnere for å danne regjering. Alternativet som Scholz peker på mandag formiddag, kalles gjerne for «trafikklyskoalisjonen», som viser til partifargene er rødt, grønt og gult.

– Tre partier er blitt styrket, derfor er dette det klare mandatet som velgerne har formulert, sier Scholz.

Dagens regjering er et samarbeid mellom borgerlige CDU/CSU og SPD. Nå insisterer Scholz, som er finansminister i dagens regjering, på at de borgerlige «ikke bare har tapt», men fått «en klar melding fra velgerne om at de bør gå i opposisjon».

Søndagens valg sikret at SPD, De grønne og FDP til sammen har flertall i Forbundsdagen. De fikk i alt 52 prosents oppslutning og sikret seg 416 av i alt 735 plasser, ifølge foreløpige resultater. SPD er nesten like stort som de to andre partiene til sammen.

Tyskland har i flere perioder vært styrt av en koalisjon mellom kristendemokratene og sosialdemokratene. Ikke siden 1961 har ett enkelt parti kunnet regjere alene i Tyskland.

