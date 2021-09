Dommer vurderer å oppheve restriksjoner for mannen som forsøkte å drepe Reagan

Siden han flyttet til Williamsburg i Virginia fra et sykehus i Washington i 2016, har John Hinckley Jr. vært underlagt strenge betingelser. Restriksjonene omfatter at han ivaretas av leger og terapeuter for psykiatrisk og medisinsk oppfølging. Han er også underlagt restriksjoner for deltakelse i individuelle terapimøter og timer for gruppeterapi.

Hinckley får heller ikke ha våpen, og han kan ikke kontakte Reagans barn, andre ofre eller deres familier, eller skuespiller Jodie Foster som han var besatt av på tiden da han skjøt og såret Reagan i 1981.

Advokat Barry Levine har bedt om ubetinget løslatelse. Hinckley utgjør ingen trussel lenger, mener Levine. En faglig vurdering fra i fjor konkluderte med at Hinckley ikke lenger er noen fare.

Senest i mai motsatte amerikanske myndigheter seg at restriksjonene oppheves.

Hinckley var 25 år gammel da han skjøt og såret USAs president utenfor et hotell i Washington. Reagans pressetalsmann James Brady ble såret. Han døde i 2014. En politimann og en Secret Service-agent ble også såret.

Hinckley led av akutt psykose, konkluderte domstolsapparatet på den tiden. Han ble ikke funnet skyldig fordi han var utilregnelig, og han ble dømt til å underlegges behandling og restriksjoner fremfor fengselsstraff på livstid.

