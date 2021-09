Prognose: Sveitserene stemte ja til likekjønnet ekteskap

Folkeavstemningen fant sted etter at motstandere av lovendringen klarte å sikre en folkeavstemning over regjeringens plan for ekteskap for alle.

Etter at valglokalene stengte klokken 12 kom en prognose fra statistikkbyrået GFS Bern som viser at to tredjedeler av sveitserne, eller 64 prosent, stemte ja til lovforslaget. Det er ventet at det endelige resultatet vil komme i løpet av søndag ettermiddag.

Meningsmålinger før avstemningen viste også bred oppslutning om lovendringen, som også vil likestille Sveits med de fleste andre land i Vest-Europa.

Ifølge den siste målingen støtter 53 prosent av innbyggerne legaliseringen av likekjønnet ekteskap, mens 27 prosent er motstandere.

