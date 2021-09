Storbritannia har ti dager på å redde julen

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

– Flere lastebilsjåfører trengs nå for å lempe en akutt varemangel, sier lobbygruppen som representerer Storbritannias handelsstand. Skjer ikke det, så er betydelige avbrudd i førjulstiden uunngåelig, mener de.

– Lastebilsjåførene er limet som holder våre forsyningskjeder sammen. Uten dem får vi ikke fraktet varer fra gårdene til varehusene og butikkene, sier direktøren for mat og bærekraft ved British Retail Consortium, Andrew Opie.

Ber folk forholde seg rolige

Samme dag gikk britiske myndigheter ut og ba folk om å forholde seg rolige og ikke kjøpe varer i panikk. De sier at de jobber med å løse problemet med varemangelen i landet.

Forrige uke stengte flere bensinstasjoner stengte pumpene på grunn av drivstoffmangel.

Mangel på lastebilsjåfører etter brexit gjør at færre varer har blitt levert til Storbritannia. Det er også store utfordringer med å frakte varer innan i landet.

Mangel på lastebilsjåfører etter Brexit gjør at mindre drivstoff har blitt levert til Storbritannia.

Ifølge avisen The Times er minst 50 av BPs 1.200 bensinstasjoner tomme for minst en type drivstoff, mens selskapet Shapps har måttet stenge fem av sine stasjoner den siste tiden.

Samtidig insisterer samferdselsminister Grant Shapps på at det ikke er noen drivstoffmangel og at myndighetene tar grep for å rekruttere flere lastebilsjåfører.

– Rådet er å fortsette som normalt, sa han til Sky News etter at nyheten om at flere bensinstasjoner hadde stengt.

Brexit og pandemi påvirker varelevering

Statsminister Boris Johnsons kontor ber også folk om å ikke løpe til bensinstasjonene, tross nyheten.

– Det er ingen mangel på drivstoff i Storbritannia og folk burde fortsette å kjøpe drivstoff som normalt, sa en talsperson fra Downing Street torsdag.

Eksperter og ledere innen næringslivet sier at Brexit og koronapandemien har redusert antallet lastebilsjåfører som jobber i Storbritannia, som igjen påvirker levering av en rekke varer. Matvarebutikker i landet begynner også å gå tomme for flere varer.

Myndighetene sier at de jobber med å løse problemet med å rekruttere flere sjåfører, blant annet ved å gjøre det lettere å ta tester for å bli lastebilsjåfør.

