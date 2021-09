Så langt har Europa kommet i vaksinering

Norge gjenåpnes lørdag, og stadig flere land i Europa innfører flere lettelser eller full gjenåpning. For eksempel vil Sverige fjerne nesten alle koronarestriksjoner fra 29. september, men uvaksinerte må fortsatt ivareta forsiktighetsregler. I Danmark ble de siste koronarestriksjonene innenriks fjernet tidligere i september.

Men hvor langt har de ulike landene i Europa kommet i vaksineringen, som henger tett sammen med mulighetene for gjenåpning?

Vaksinetoppen

En oversikt fra EU-organet ECDC, som løpende oppdaterer vaksineringsgraden i EU og EØS, viser at situasjonen spriker veldig i Europa: Enkelte land er oppe i over 90 prosent fullvaksinerte voksne, mens andre har fullvaksinert langt under halvparten av dem.

Det store bildet er likevel at en rekke europeiske land nå har kommet så langt i vaksineringen at de nærmer seg det som kan være så langt man kommer med vaksinering blant voksne.

Aller lengst i fullvaksinering av personer over 18 år har landene under kommet (land som har fullvaksinert over 80 prosent av voksne blant EU/EØS). Tallene viser andel i prosent:

Irland: 90.6

Island: 90.7

Malta: 90

Portugal: 88.9

Danmark: 88.1

Belgia: 84.6

Norge: 83.7

Storbritannia: 82 *

Spania: 81.9

Frankrike: 80.7

Tallene er hentet fra den løpende oversikten hos EU-organet ECDC 24. september – med forbehold om at tallene i ECDC ikke til enhver tid samsvarer med myndighetenes tall. Tallet for Norge er hentet fra FHI 24. september.

Storbritannia har fullvaksinert 82 prosent av personer over 16 år, ifølge en oversikt fra den britiske regjeringen.

Lavest i øst

Deretter følger mange land som har fullvaksinert mellom 60 og 80 prosent av den voksne befolkningen så langt:

Nederland: 77. 9

Sverige: 77.3

Kypros: 76.2

Tyskland: 75.6

Italia: 75.3

Luxemburg: 73.1

Finland: 72.3

Østerrike 70. 6

Litauen: 67.8

Hellas: 65. 9

Ungarn: 65.8

Tsjekkia: 65.3

Liechtenstein: 62.7

Estland: 60.4

Helt på bunnen blant landene i EU og EØS finner vi land som alle ligger i øst, der Bulgaria skiller seg spesielt ut som landet med desidert lavest vaksineringsgrad blant voksne (tallene vises i prosent):

Polen: 59.5

Slovenia: 54.6

Slovakia: 50.8

Kroatia: 49.6

Latvia: 49.1

Romania: 33.1

Bulgaria: 22.3

Dette skyldes ikke lenger mangel på vaksiner blant disse landene, men dårligere oppslutning om koronavaksinen i befolkningen, av ulike årsaker. Det har blant annet ført til at Norge i sommer overtok vaksiner som skulle vært satt i blant annet Romania og Bulgaria – landene som altså ligger helt på bunn i vaksineringsgrad i EU.

Portugal på topp

Blant landene i Europa som ligger aller best an er Portugal. Ikke bare har landet fullvaksinert 88 prosent av den voksne befolkningen, noe som er blant de høyeste tallene i EU. Ifølge oversikten fra ECDC er det Portugal som har gitt minst en dose til klart flest: Hele 97 prosent av de voksne i landet er blitt vaksinert med en dose.

Portugal er faktisk det landet i verden som har fullvaksinert den største andelen av hele befolkningen, ifølge en oversikt fra OurWorldinData som omfatter verdens land. (Mens ECDCs oversikt viser vaksinering av dem over 18 år, viser OurWorldInData vaksineringsgrad i hele befolkningen.) Landet er etterfulgt av De forente arabiske emirater og Malta når det gjelder fullvaksinering i hele befolkningen.

Portugal vaksinerer ned til 12 år. Landet har fullvaksinert hele 84,5 prosent av hele befolkningen – noe som anses som en svært høy grad med tanke på at barn under 12 år ikke vaksineres. Landet er dermed svært nær målet om å fullvaksinere 85 prosent av hele befolkningen. De aller fleste som kan vaksineres, er vaksinert i Portugal. Både smittetallene og dødstallene er nå lave.

Torsdag kunngjorde regjeringen i Portugal at de fleste restriksjoner droppes fra 1. oktober, bortsett fra krav om munnbind på offentlig transport, kjøpesentre, sykehus og sykehjem.

Hvorfor så høyt?

Ulike faktorer trekkes fram som årsak til Portugals vaksinesuksess. Mye av æren gis til admiral Henrique Gouveia e Melo, skriver nyhetsbyrået AP. Marineoffiseren fikk ansvaret for vaksineutrullingen i februar, og iverksatte storstilt massevaksinering i sportshaller og lignende.

Admiral Henrique Gouveia e Melo har hatt ansvaret for Portugals vaksineutrulling, som har vært en suksess. Her møter han en familie på et vaksinesenter i Lisboa denne uka. (Armando Franca/AP)

Det er dessuten veldig lite vaksineskepsis i Portugal; landet har stor oppslutning også om andre vaksiner.

En annen faktor som vil påvirke vaksinegraden i hvert enkelt lands befolkning som helhet, er andelen barn og unge – i alle fall så lenge man kun vaksinerer ned til 12 år. Noen land har en svært ung befolkning, mens land som Portugal og andre søreuropeiske land har færre barn. Om lag 13 prosent av Portugals befolkning er under 15 år, ifølge tall fra 2020 hentet fra Statista. Til sammenligning er tallet i Norge 18 prosent av befolkningen, og i Israel hele 27 prosent.

En del land har dessuten valgt ikke å vaksinere barn under 15 år, mens mange har valgt å gjøre det men har begynt ganske nylig, som Norge.

Vaksinegapet er for øvrig enormt globalt: Mens Europa er kontinentet som har fullvaksinert flest (51 prosent), ligger Afrika lengst bak med fire prosent.

