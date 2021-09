Bildene av ridende grensevakter med pisk i USA vekker oppsikt

USAs minister for innenlands sikkerhet, Alejandro Mayorkas, sier han blir forferdet av å se bildene. Flere påpeker at bildene av en hvit maktperson med pisk på hest som kontrollerer mørkhudede personer er som et glimt tilbake til slavetiden.

[ – Vi søker ikke en ny kald krig ]

Bildene er tatt sør i Texas, der det for tiden er en migrantkrise ettersom flere tusen migranter, mange av dem fra Haiti, har samlet seg for å komme seg inn i USA.

– Enhver form for mishandling av migranter er uakseptabelt. De bildene jeg har sett, uroer meg dypt, sier Mayorkas.

Det er satt i gang en granskning av hendelsen som er dokumentert i bildene. Visepresident Kamala Harris sier hun vil ta opp hendelsen.

– Det jeg ser avbildet, er individer på hesterygg som behandler mennesker på en måte som er grusom. Jeg støtter fullt ut en grundig granskning av hva det er som har skjedd. Mennesker skal ikke behandles slik, slår Harris fast.

Nyhetsbyrået AP skriver at bildene de har sett, tyder på at det ikke ble brukt pisk mot migrantene, men for å kontrollere hestene. (NTB)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen