– Abbas har vært feil person til å lede oss i over et tiår

JAFFA (Dagsavisen): I løpet av årene med Donald Trump i Det hvite hus i USA ble Abbas gjentatte ganger kritisert for å være for passiv. Trump anerkjente blant annet Jerusalem som Israels hovedstad, men det palestinske lederskapet skal da ha konkludert at det ikke var stort annet en kunne gjøre enn å vente på at Trump skulle gå av.

– Jeg var blant dem som kritiserte denne holdningen, sier Diana Buttu, en tidligere palestinsk fredsforhandler.

– Det var ikke var riktig å være så passiv, for det var åpenbart at Trump gjorde ting som ikke ville være reversible. For hvilken amerikansk leder vil nå flytte USAs ambassade ut av Jerusalem, spør hun i en samtale med Dagsavisen.

Nå er Trump for lengst ute av Det hvite hus, og president Joe Biden har styrt i snart 250 dager. Likevel ser en ikke tegn til noen ny plan eller nye skritt fra den palestinske ledelsens side. Så på grasrota vokser frustrasjonen, forteller Mustapha Barghouti, en palestinsk topp-politiker, som i de senere årene er blitt mer og mer kritisk til president Abbas.

– Ingen strategi

– Vi har egentlig ikke noen strategi, når sant skal sies. Noe av problemet er at Abbas har forpliktet seg til å løse konflikten utelukkende gjennom forhandlinger. Og når Israel ikke vil forhandle, blir det ytterst lite han kan gjøre, sier Barghouti, som holder til i Ramallah på Vestbredden, til Dagsavisen. Statsminister Naftali Bennett i Israel har utelukket opprettelsen av en palestinsk stat.

Den 85-år gamle Abbas har riktignok aldri hatt den samme intensiteten som sin forgjenger, Yasser Arafat, som gjerne fløy fra hovedstad til hovedstad for å holde liv i den palestinske saken. Koronapandemien har også gjort sitt, men Abbas framstår gjerne som mer grå enn Arafat.

Oslo-avtalene fra 1993 forutsatte at partene ville bli ferdige med en endelig fredsavtale rundt årtusenskiftet. Palestinerne forventet at Oslo-sporet skulle lede til en stat. Men i dag, nærmere tretti år senere, er Israels grep om Vestbredden ytterligere forskanset med nye bosettinger. Antallet bosettere er også nesten firedoblet, og ligger i dag på over 400 000.

Avviste Trump

I løpet av Trump-årene ble en amerikansk fredsplan lagt fram som først og fremst fokuserte på palestineres økonomiske behov gjennom en massiv pengeinnsprøytning fra de rike Gulf-statene. Men siden planen ikke tilfredsstilte palestinernes krav i spørsmålet om blant annet Jerusalem og de palestinske flyktningene, ble den avvist, noe som da resulterte i at fire nye arabiske stater, to fra Gulf-området, heller inngikk egne fredsavtaler med Israel. Israel har i dag fulle diplomatiske forbindelser med seks av Den arabiske ligaens 22 stater.

Mange palestinere spør seg derfor hvilke veier som nå er åpne for dem. Støtten fra den arabiske verdenen er blitt mindre, mens den palestinske saken heller ikke lenger figurerer like høyt på dagsordenen i Vesten.

– Vi forsøkte med væpnet motstand mot okkupasjonen, men ble fortalt av Vesten at det ikke var riktig. Vi forsøkte med forhandlinger, men det nyttet ikke. Og vi har forsøkt å oppfordre til boikott av Israel, men blir fortalt at det er ulovlig. Så hva er det egentlig som gjenstår å gjøre, spør Diana Butto.

Hun er sint, men ikke bare på Israel.

– Verden ønsker ikke å se oss frie. Så bli ikke overrasket hvis noe skjer, sier hun, og hinter om at palestinere, på grunn av håpløsheten, igjen kan komme til å starte et væpnet opprør mot Israel.

– Vi har et ønske om å være fri, alle ønsker å være frie. Men vi blir presset inn i et hjørne, og du vet hva som kan skje da, sier Buttu, som er advokat av yrke.

Dramatisk fengselsflukt

Et eksempel så man bare de siste dagene. For to uker siden rømte seks militante palestinere fra et israelsk fengsel. I det som kunne være materiale for en Hollywood-film, gravde de seg ut av sin celle og under fengselsmuren med en enkel skje. Flukten regelrett tente den palestinske grasrota. Tusener var ute i gatene i de palestinske byene for å vise sin støtte. Hamas avfyrte raketter fra Gaza. I dag er alle seks arrestert igjen, men episoden viste hvordan mange ivrer etter håp og etter å gjøre noe for å riste av seg okkupasjonen.

Buttu, den tidligere fredsforhandleren, etterlyser et lederskap med en visjon for hvordan man går videre, og ikke bare mer av det samme.

– Det finnes selvfølgelig ikke noen strategi. Abbas har vært feil person til å lede oss i over et tiår, sier Buttu, som kjenner presidenten personlig.

– Han ble valgt i 2005 for en fireårsperiode, og han sitter der ennå. Han sier akkurat det samme nå som før. De samme slagordene. Men tidene forandrer seg, sier hun.

Barghouti snakker om en avgrunn mellom det palestinske folket og dets leder.

– Folket blir ikke hørt, for demokratiet er blitt avskaffet av Abbas. Vi må holde demokratiske valg igjen, og skape et lederskap som virkelig representerer oss, sier Barghouti, som av yrke er lege, og som selv er en ivrig deltaker i demonstrasjonene mot okkupasjonen.

– Selv om våre ledere ikke gjør stort, har vi, folket, et alternativ. Og det er å gå tilbake til motstandskampen, i hovedsak en ikkevoldelig motstandskamp, sier han.

Som eksempel viser han til Sheikh Jarrah, et nabolag i Øst-Jerusalem, som i mai skapte en palestinsk massemobilisering etter at Israel ville kaste ut flere av de palestinske innbyggerne fra sine hjem. Han tror tiden er på palestinsk side, og skulle det bli umulig å opprette en palestinsk stat, vil palestinere heller kjempe for en enstatsløsning; at det som i dag er Israel, Vestbredden og Gaza blir en stat.

Diana Buttu appellerer til internasjonalt press.

– Vi har gjort det vi ble bedt om, vi har forhandlet og forhandlet, men det er Israel som ikke vil. Det er vi som er under okkupasjon, ikke israelerne. Så verdenssamfunnet må spørre Israel hva de akter å gjøre, avslutter hun.

---

MAHMOUD ABBAS (85)

Mahmoud Abbas har vært president i Palestina siden 2005 og leder for PLO siden 2004.

Mahmoud Abbas var en av stifterne av Fatah, den største fraksjonen i PLO.

Han studerte juss ved Universitetet i Damaskus og senere i Egypt, og har doktorgrad i historie fra Moskva.

I 1996 ble han valgt til generalsekretær i PLO og Arafats stedfortreder.

Kilde: Wikipedia

