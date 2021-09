Valget i Canada er i gang: — Trudeau gjorde en utrolig dum feilvurdering

Trudeau har siden sin første seier i 2015 ledet en stabil mindretallsregjering, men nå er han ikke så populær som han en gang var. Nå peker meningsmålingene mot et jevnt løp mellom Trudeaus parti De liberale og opposisjonspartiet De konservative.

Valget ble utløst da Trudeau ba om nyvalg i august.

Trudeau regner med at canadiere vil belønne ham for å ha ledet landet gjennom koronapandemien, skriver nyhetsbyrået AP. Canada er blant de landene i verden som har vaksinert flest innbyggere, og Trudeaus regjering brukte mye penger på å redde økonomien under portforbudene.

– Vi har støttet dere gjennom pandemien, og nå er det på tide å høre deres stemmer. Canadiere må selv få bestemme hvordan vi avslutter kampen mot covid-19, sa Trudeau i kunngjøringen 15. august.

Klima er en av de viktigste sakene i forkant av mandagens valg i Canada, men partiet De grønne ligger likevel an til å gjøre et dårlig valg, ifølge meningsmålingene.

[ Trudeau avgir vitnemål i etikk-skandale ]

Kniver om stemmene

Valget finner sted to år før skjemaet, og etter bare fem uker med valgkamp. Da Trudeau ba om nyvalg pekte meningsmålinger mot at partiet hans lå an til å sikre flertall i nasjonalforsamlingen, men i tida etter har oppslutningen falt, ifølge BBC. Samtidig har De konservative rykket fram.

De konservatives partileder Erin O’Toole har blant annet hentet støttet fra flere moderate velgere, og flere mulige forklaringer ligger bak De liberales dalende oppslutning. Canadiere har blant annet stilt spørsmål ved behovet for et nytt valg i en tid der tallet på nye daglige koronatilfeller har steget jevnt siden slutten av juli.

Opposisjonen har gjentatte ganger kritisert Trudeau for å ha gått inn for det den mener er et unødvendig valg underveis i en pandemi, i tillegg til at det holdes før tida.

Meningsmålingene tyder på at Canadas to største partier kan ende opp omtrent på samme sted som etter valget i 2019. Da vant Trudeaus parti til slutt knepent og fikk flest seter i nasjonalforsamlingen, mens De konservative fikk flest stemmer.

– Trudeau gjorde en utrolig dum feilvurdering, sier professor Robert Bothwell ved University of Toronto til nyhetsbyrået AP.

Før nyvalget ledet Trudeau en tilsynelatende trygg mindretallsregjering.

De liberale henter særlig støtte i de folkerike provinsene Quebec og Ontario, mens Alberta og Saskatchewan lener mot De konservative. Det er heller ikke bare disse to partiene som kniver om stemmene. Det mer venstreorienterte Nye demokratiske partiet (NDP), med partileder Jagmeet Singh, ligger ifølge meningsmålinger litt bedre an enn i 2019. Partiet kan med det få en avgjørende rolle i landets nye nasjonalforsamling.

[ Valget i 2019: Skandalene som kunne skape trøbbel for Trudeau ]

Valget i 2019

Trudeau overrasket mange da han i 2015 tok det liberale partiet til valgseier. Kamp for likestilling, klima og flyktninger sto høyt på agendaen, og Trudeau ble en populær mann også utenfor egne landegrenser.

De siste årene har imidlertid Trudeaus popularitet dalt i hjemlandet, og før valget i 2019 skapte flere saker trøbbel for ambisjonene om gjenvalg. Statsministeren ble blant annet presset om egen miljøpolitikk, og beslutningen om å bygge en ny oljerørledning fikk kritikk.

I år har både klima og koronapandemien vært blant de store sakene i valgkampen. Over 27.000 canadiere har dødd av korona, og sykehus i flere delstater nærmer seg bristepunktet i den nye bølgen landet er inne i nå. Blant dem Alberta, som igjen har innført en rekke tiltak i kampen mot viruset. Provinsen styres av De konservative, og provinsleder Jason Kenney har beklaget og har begynt å innføre krav om vaksinepass og hjemmekontor. Det skjer nesten to måneder etter at de løftet nesten alle smittevernrestriksjoner.

Trudeau hevder at De konservatives tilnærming til pandemien vil være farlig. De konservatives leder har ikke krevd at partiets kandidater skal vaksinere seg, og han mener vaksinering er et personlig valg. Trudeau vil på sin side at vaksiner skal være påkrevd for dem som vil reise enten med fly eller tog, noe De konservative er mot.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen