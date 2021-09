Russland sier de har registrert utenlandsk valginnblanding

– I går registrerte vi tre målrettede angrep fra utlandet, sier lederen for kommisjonens informasjonssenter, Alexander Sokoltsjuk.

Han la til at det er snakk om cyberangrep, og at Russland nå forbereder seg på flere angrep i morgen, som er siste dag man kan stemme.

I noen regioner i Russland kan velgerne for første gang avlegge sin stemme elektronisk. Valget holdes over tre dager, en avgjørelse myndighetene angivelig har tatt av smittevernhensyn, men som opposisjonen mener åpner opp for valgfusk.

Russiske myndigheter har tidligere anklaget vestlige sosiale medieplattformer for valginnblanding fordi de ikke fjerner informasjon relatert til fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. (NTB)

