Hva skjedde med Silicon Valley-stjernen Elizabeth Holmes?

Grunnleggeren av teknologiselskapet Theranos, Elizabeth Holmes, var kvinnen som skulle revolusjonere blodprøveteknologien. Hun har blitt sammenlignet med Steve Jobs og ble dollarmilliardær i en alder av tretti år, noe som gjorde henne til verdens yngste kvinnelige dollarmilliardærer.

Nå står hun overfor 12 svindelanklager. Det skriver CNN.

Villedet investorer og pasienter

Holmes er anklaget for å ha bedratt investorer og pasienter ved å påstå at selskapet Theranos kan oppdage vanlige sykdommer ved å bruke bare noen få dråper blod, skriver BBC. Det viste seg at selskapets blodprøveteknologi ikke fungerte som annonsert.

Ifølge anklagene skal Theranos labratoriemaskiner ha jobbet inkonsekvent og kunne bare kjøre noen få tester på egen teknologi. Andre tester ble kjørt på tradisjonelt laboratorieutstyr, og noen blodprøver ble fortynnet så mye at resultatene var upålitelige, ifølge Washington Post.

Holmes risikerer opptil 20 års fengsel og en bot på opptil 3 millioner dollar hvis hun blir dømt.

Elizabeth Holmes ankommer rettsaken i California forrige uke. (NICK OTTO/AFP)

Advokatene hennes sier at hun ganske enkelt var en naiv forretningskvinne hvis firma mislyktes, ifølge CNN.

– Svikt er ikke en forbrytelse. Å prøve hardt og komme til kort er ikke en forbrytelse, sa advokat Lance Wade i sin åpningserklæring onsdag forrige uke.

Holmes nekter for alle anklagene mot henne. Tidligere Theranos -direktør Ramesh «Sunny» Balwani står overfor de samme anklagene, men skal prøves separat neste år. Han har også nektet straffskyld.

I rettsaken sa aktor Robert Leach at Holmes og Balwani begynte å svindle i 2009 etter at store farmasøytiske firmaer nektet å støtte Theranos og de gikk tom for penger. De løy om testene og overdrev firmaets ytelse for å sikre millioner av dollar i investering mellom 2010 og 2015. Dette inkluderte feilaktig påstander om at testene hadde blitt undersøkt av legemiddelgiganten Pfizer og at teknologien ble brukt av det amerikanske militæret i feltet, sa Leach, ifølge CNN.

Flere aktører innblandet

I 2015 var Theranos verdt 9 milliarder dollar. To år tidligere inngikk selskapet partnerskap med Walgreens apotek, slik at de kunne ta blodprøver på pasienter i apotekene. Theranos hadde også en avtale med dagligvarekjeden Safeway for å utvide bruken av teknologien ytterligere før den kollapset, skriver Washington Post.

Selskapet har også tiltrukket seg en stjernespekket liste av investorer. Blant disse er den fremtredende Silicon Valley-investoren Tim Draper, Walton-familien som eier Walmart, mediemogulen Rupert Murdoch, den meksikanske forretningsmannen Carlos Slom og tidligere utdanningssekretær Betsy DeVos. Styremedlemmene i Theranos inkluderte tidligere statssekretærer Henry Kissinger og George Shultz og tidligere forsvarsminister Jim Mattis. Noen forventes å vitne under rettssaken.

Holmes og Theranos ble også hyllet av den daværende visepresidenten Joe Biden som besøkte selskapets laboratorium.

Hva skjedde med selskapet?

Theranos ble offisielt lagt ned i september 2018. The Wall Street Journal publiserte sin første undersøkelse av selskapet i oktober 2015, hvor de rapporterte at Theranos kjørte mange av testene sine på maskiner laget av eksterne selskaper.

I månedene og årene som fulgte oppløste Safeway avtalen med selskapet og Walgreens saksøkte selskapet for 140 millioner dollar. Centers for Medicare & Medicaid Services, som fører tilsyn med kliniske laboratorier, fant mangler ved selskapets laboratorium. Theranos tok et oppgjør med byrået og gikk med på å ikke drive kliniske laboratorier på to år, ifølge Washington Post.

Holmes ble avsatt av Securities and Exchange Commission på grunn av påstander om svindel, og ble avsatt fra å fungere som direktør eller offiser i et offentlig selskap i et tiår.

