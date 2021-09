Fransk raseri etter australsk atomubåt-beslutning

Australia skal bygge tolv atomdrevne ubåter i et nytt forsvarspartnerskap med USA og Storbritannia. Det kunngjorde de tre landenes ledere onsdag.

Avtalen falt ikke i smak i Frankrike. Franske Naval Group har tidligere forhandlet fram en avtale verdt om salg av konvensjonelle ubåter til Australia.

– Det er virkelig et bakholdsangrep. Vi hadde etablert et tillitsforhold til Australia, men denne tilliten er blitt brutt, sier Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian til radiokanalen France Info torsdag.

– Jeg er svært sint i dag, og bitter. Dette er ikke noe allierte gjør mot hverandre. Denne plutselige og uforutsigbare beslutningen minner veldig om hva Trump kunne gjort, føyer han til.

Dele teknologi

Partnerskapet mellom Australia, USA og Storbritannia får navnet Aukus og åpner for at de tre landene kan dele teknologi som dekker blant annet nettsikkerhet, kunstig intelligens, undervannssystemer og langtrekkende angrepsevner.

Det kunngjorde USAs president Joe Biden, Storbritannias statsminister Boris Johnson og Australias statsminister Scott Morrison på et videomøte onsdag kveld norsk tid.

– I dag inngår våre land neste generasjons partnerskap ved å bygge på et sterkt grunnlag av etablert tillit, sa Morrison.

– Vi har alltid sett verden gjennom den samme linsen. Vi har alltid hatt tro på en verden som fremmer frihet, respekterer menneskeverd, rettsregler, selvstendige lands uavhengighet, og fredelig sameksistens mellom land, sa han.

Kan provosere Kina

Den nye alliansen gjenspeiler en større trend der viktige europeiske partnere spiller en rolle i det indopasifiske området.

– Vi har behov for å kunne se både på det nåværende strategiske bildet i regionen og på hvordan det kan komme til å utvikle seg, sa Biden.

Johnson sa at alliansen vil gjøre det mulig for de tre engelskspråklige demokratiene å styrke sine bånd og styrke fokus i det han kalte en stadig mer komplisert del av verden.

Før avtalen ble inngått, forsøkte en høytstående tjenesteperson i Biden-administrasjonen å tone ned ideen om at alliansen skulle ha til hensikt å fungere som et avskrekkingsmiddel mot Kina i regionen. Alliansen retter seg ikke mot noe enkelt land, uttalte vedkommende.

Kina kommer trolig til å se på samarbeidspakten mellom USA, Storbritannia og Australia som en provokasjon.

Det håper Morrison ikke vil skje. Torsdag inviterte han Kinas president Xi Jinping til samtaler, til tross for at høynivåsamtaler mellom Australia og Kina er frosset og spenningsnivået mellom de to landene økende.

– Det er en åpen invitasjon til president Xi for å diskutere andre saker, sa Morrison.

Atomdrevne ubåter

Som del av partnerskapet får Australia tilgang på atomubåtteknologi.

– Vi planlegger å bygge disse atomubåtene i Adelaide i Australia i tett samarbeid med USA og Storbritannia, sa Morrison.

Atomubåtene er ikke ment til å utstyres med atomvåpen, uttalte lederne.

– Ubåtene skal drives av kjernefysiske reaktorer, ikke utstyres med atomvåpen, understreket Johnson, som sa at avtalen har til hensikt å ivareta sikkerhet og stabilitet i det indopasifiske området, samt skape arbeidsplasser i Storbritannia.

Fransk avtale

– Australia ønsket ikke å gå videre til neste fase i programmet, noe som er en stor skuffelse for Naval Group, som har tilbudt Australia konvensjonelle ubåter av ypperste yteevne, uttaler selskapet til nyhetsbyrået AFP.

Naval Groups avtale med Australia hadde havnet flere år på etterskudd. Prosjektet overskred budsjettet og ble tema i australsk innenrikspolitikk.

Så sent som i juni lovet Frankrikes president Emmanuel Macron fullstendig forpliktelse overfor avtalen. Men en høytstående australsk tjenesteperson sa på samme tid at Australia var i gang med å vurdere alternativer.

– Beslutningen vi har tatt om å ikke fortsette med de franske ubåtene og i stedet fortsette på denne veien, er ikke noen helomvending, men en endring gjort på grunnlag av behov, sa Morrison torsdag morgen.

Han bekreftet da samtidig at Australia også skal skaffe seg amerikanske krysserraketter av typen Tomahawk.

– I strid med samarbeidsånden

Frankrike beklager beslutningen om at Australia skal bygge ubåter sammen med USA og Storbritannia.

– Denne beslutningen er i strid med samarbeidsånden som har vært gjeldende mellom Frankrike og Australia, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Paris.

– USAs valg, som fjerner en alliert europeisk partner som Frankrike fra et langvarig partnerskap med Australia, på en tid der vi står overfor uante utfordringer i den indopasifiske regionen, viser en mangel på konsistens. Frankrike kan ikke gjøre annet enn å notere seg det og beklage, heter det i uttalelsen.

Torsdag morgen kommenterte også New Zealand det nye partnerskapet.

– New Zealands stilling knyttet til forbudet mot atomdrevne fartøy i våre farvann, forblir uendret, sa statsminister Jacinda Ardern.

