Medier: Californias guvernør overlever tilbakekallingsvalg

Etter at mer enn 60 prosent av stemmene er telt opp, ser Newsom ut til å ha fått støtte til å fortsette i embetet fra rundt to tredeler av velgerne.

Ifølge New York Times dreier det seg i første omgang om opptelling av forhåndsstemmer. Stemmer avlagt på valgdagen tirsdag, gjenstår å telle.

Republikanerne lyktes i å samle inn nok underskrifter til at det måtte holdes et såkalt tilbakekallingsvalg.

– «Nei» er ikke det eneste velgerne har gitt uttrykk for i kveld. Jeg ønsker å fokusere på det som vi sa «ja» til som delstat: Vi sa ja til vitenskap, vi sa ja til vaksiner, vi sa ja til å avslutte denne pandemien, sa Newsom på en pressekonferanse da over 60 prosent av stemmene var telt opp.

– Takk til alle sammen, til 40 millioner amerikanere, til 40 millioner californiere, takk for at dere sa nei til denne tilbakekallingen, sa Newsom, ifølge CNN.

Koronafrustrasjon

Tilbakekallingen var i begynnelsen organisert av noen få enkeltpersoner, men vokste raskt ettersom frustrasjonen har økt i forbindelse med pandemien. Mange har sett seg lei på delstatens koronatiltak, blant annet krav om at lærere, helsearbeidere og offentlige ansatte må vaksinere seg, samt at barn er nødt til å bruke munnbind på skolen.

Organisatorene trengte rundt 1,5 millioner signaturer for å få satt i gang tilbakekallingsvalget.

Republikanske velgere hadde håpet at valgresultatet ville vise at den stadig økende pandemifrustrasjonen ville føre til at velgerne ville vende ryggen til demokratene.

Radiovert nådde ikke opp

Dersom over 50 prosent hadde stemt for å avsette Newsom, ville den av de 45 andre kandidatene som fikk flest stemmer, blitt ny guvernør.

Den republikanske radioverten Larry Elder ville sannsynligvis ha erstattet Newsom dersom Newsom måtte gå av. Guvernøren har selv omtalt Elder som «mer ekstrem enn Trump», mens president Joe Biden har kalt ham «det nærmeste man kommer en klone av Trump».

Også TV-stjerna Caitlyn Jenner meldte seg på, men fikk liten fart på kampanjen sin. Forretningsmannen John Cox, som tapte guvernørvalget mot Newsom i 2018, ønsket nå å gjøre et nytt forsøk. Cox tok med en bjørn på sin valgkamp og pekte på seg selv som «udyret», mens han omtalte Newsom som «skjønnheten». Det ser altså ikke ut til å ha fristet velgerne tilstrekkelig.

Sken fortsetter under videoen

Historisk guvernør

Newsom ser dermed ut til å bli den andre guvernøren i USAs historie som overlever et tilbakekallingsvalg. Republikaneren Scott Walker i Wisconsin ble i 2012 den første som overlevde et slikt valg.

I utgangspunktet lå Newsom godt an siden California i flere årtier har vært en demokratisk høyborg, der ingen republikaner har vært guvernør siden Arnold Schwarzenegger hadde rollen fra 2003 til 2011.

Resultatet gjør Newsom til en prominent skikkelse i den nasjonale demokratiske politikken, og samtidig befester resultatet hans sjanser i fremtidige valgkamper.

Selv om Larry Elder ikke klarte å vippe Newsom av guvernørsetet i denne runden, kan de to trolig møtes igjen snart. Det er nemlig bare ni måneder til neste valg i delstaten.

