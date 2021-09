Her har partiets medlemmer en hånd på rattet

Før SV eventuelt går med på en regjeringsavtale etter stortingsvalget, skal det etter planen holdes uravstemning blant partiets over 16.400 medlemmer. Det er i så fall ikke første gang et politisk parti gjør det, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø til Dagsavisen, og viser til SVs søsterparti i Finland og sosialdemokrater i Tyskland.

Piratpartier i Sverige, Island og Tyskland var tidlig ute på 2000-tallet med å bruke nettbaserte plattformer for å ta avgjørelser, ifølge The Guardian. Spanske Podemos og italienske Femstjernersbevegelsen (M5S) er andre partier som har latt medlemmene være med å bestemme.

Akkurat som SVs medlemmer nå kan komme til å få mulighet til, så har italienske M5S-medlemmer hatt et ord med i laget i spørsmål om partiet skal gå inn i samarbeidsregjeringer, både i 2018 og 2019. I år stemte flertallet for at M5S skulle støtte en såkalt teknokratregjering ledet av Mario Draghi.

Det har imidlertid ikke stoppet der i Italia: Alt fra hvilken politikk partiet skal føre, til lokale valglister, diskuteres eller stemmes over. Nye partiledere må også få medlemmenes «ja» på samme måte.

Kritikk og hacking

Direkte demokrati og nett-drevet politikk er en av kjerneverdiene i populistiske Femstjernersbevegelsen, som ble grunnlagt som et protestparti av komikeren Beppe Grillo i 2009. I starten var det via Grillos blogg medlemmer kunne si sin mening, før den nettbaserte Rousseau-plattformen ble lansert i 2016.

Det har ikke gått knirkefritt, og plattformen har blant annet fått kritikk og bøter for håndtering av personvern og personopplysninger. Det har også vært bekymringer etter flere sikkerhetsbrudd, og i 2017 ble systemet hacket.

Så seint som i april i år brøt M5S med partneren som har stått bak plattformen Rousseau. Partiet og foreningen bak, The Rousseau Association, har blant annet kranglet om penger. Kranglingen fulgte flere måneder med intern uro i Femstjernersbevegelsen, med både utkastelser og avhoppere. Flere år i regjering med forskjellige partier har også tæret på partiet, og oppslutningen har dalt.

M5S-grunnlegger Beppe Grillo. (Gregorio Borgia/AP)

Kritikere har også stilt spørsmål ved hvor demokratisk prosessen og avstemningene på plattformen faktisk har vært, skriver teknolognettstedet Wired.

Diskusjoner og bidrag til utforming av lovforslag skal ifølge nettsida ha vært marginal, sammenlignet med hvor mange som stemte. Avstemningene har også ofte vært reine ja/nei-spørsmål, og et stort flertall har endt på partiledelsens foretrukne side.

Ja til både høyre og venstre

Medlemmer som vil stemme må ha vært medlemmer i minst seks måneder først, ifølge nyhetskanalen Sky TG24. I februar i år ble det anslått at rundt 115.000 personer hadde stemmerett på plattformen.

Innmeldte har hatt mulighet til å diskutere og si sin mening om en rekke saker lagt fram til avstemning. Rousseau har også blitt brukt for å velge partiets kandidater til en rekke valg: både til Europaparlamentet og lokalt. Som før valget i 2013, da kandidatene ble stemt fram av støttespillerne fra en gruppe på rundt 1.400 aktivister, skrev Corriere della Sera.

Oppslutningen varierer fra sak til sak. Blant annet sa over 42.000 personer «ja» til regjeringssamarbeid med ytre høyre-partiet Ligaen i 2018. Rett over 2.000 stemte nei.

Den gang da: Daværende innenriksminister og visestatsminister Matteo Salvini fra Ligaen og statsminister Giuseppe Conte i 2019. (Alessandra Tarantino/AP)

Etter måneder med krangling skilte de to partiene lag i 2019, og M5S-medlemmene stemte nok en gang over et mulig regjeringssamarbeid. Den gang med de tidligere uvennene i sosialdemokratiske PD. Oppslutningen var høyere enn året før, og rundt 63.000 stemte ja til den nye alliansen. Litt over 16.000 sa nei.

Denne formen for direkte demokrati har betydd at andre partier i noen tilfeller har måttet vente mens Femstjernersbevegelsen har samlet seg.

Etter samlingsregjeringens kollaps i august 2019, fulgte flere dager med intense forhandlinger. Giuseppe Conte, som var nylig avgått statsminister, fikk formelt oppdraget med å få på plass en styringsdyktig regjering 29. august. 1. september ga Femstjernersbevegelsens Beppe Grillo sin tilslutning, og etter to dager stemte partiets medlemmer for en avtale med PD.

Mange fastholder at Rousseau har hatt flere fordeler. Tiziana Beghin, som leder Femstjernersbevegelsens gruppe i Europaparlamentet, mener de har frigjort Italia takket være direkte demokrati.

– Takket være vår plattform er politikere valgt direkte av folket, heller enn å utpekes fra toppen av en leder eller en liten gruppe utvalgte, slik tilfellet er i andre partier, sier Beghin til Wired.

