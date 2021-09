Første hemmelige terrordokument offentliggjort i USA

Få timer etter minnemarkeringene i forbindelse med 20-årsdagen for terrorangrepene i USA 11. september ble det første terrordokumentet offentliggjort av FBI.

President Joe Biden kunngjorde i forrige uke at flere hemmelige dokumenter om etterforskningen av terrorangrepene skulle nedgraderes, etter press og søksmål fra noen av de pårørende til dem som ble drept.

Først ut var et 16 sider langt sterkt sladdet dokument som beskriver et intervju FBI hadde i 2015 med en person som søkte om amerikansk statsborgerskap, og som 15 år tidligere hadde kontakt med saudiarabiske statsborgere som FBI mener ga «betydelig logistisk støtte» til de to første kaprerne som kom til USA i februar 2000.

Hjalp kaprerne

Dokumentet beskriver kontakten de to kaprerne hadde med saudiarabiske diplomater i California etter at de kom til USA, året før de styrte ett av flyene.

Ifølge dokumentet hjalp den saudiarabiske studenten Omar Bayoumi, som FBI mente arbeidet for saudiarabisk etterretning, de to framtidige kaprerne med praktiske ting som leilighet, reiser og pengestøtte.

Dokumentet viser også at det var kontakt mellom de to og en konservativ imam ved en moské i Los Angeles, Fahad al-Thumairy, som også var tilknyttet Saudi-Arabias konsulat.

Videre tyder dokumentet på at det var kontakt mellom Bayoumi, Thumairy og Anwar al-Alaki, den amerikanskfødte imamen som ble drept i et droneangrep i Jemen i 2011.

Både Bayoumi og Thumairy forlot USA noen uker før angrepene i 2001.

Saudi-Arabia nekter

I tiden etter terrorangrepene i 2001 gikk det mange rykter om at Saudi-Arabia var involvert, noe Saudi-Arabia selv alltid har avvist kategorisk, og som 9/11-kommisjonen i 2004 ikke fant noe bevis for.

Dokumentet som nå er offentliggjort, viser heller ingen direkte forbindelse mellom Saudi-Arabia og angrepet, og er langt mindre avslørende enn saksøkerne hadde håpet på.

Den første offentliggjøringen kom kort tid etter at Biden deltok på minnestunder i New York, Pennsylvania og Virginia, og offentliggjøringen fortsetter de neste seks månedene.

Press fra pårørende

Tidligere presidenter har ikke latt seg overtale til å nedgradere dokumentene, trolig for ikke å sette det viktige, men vanskelige, forholdet til Saudi-Arabia i fare.

Nedgraderingen kommer etter press fra pårørende av noen av de 2.977 menneskene som ble drept i Al-Qaidas terrorangrep i 2001.

De mener al-Qaida opererte i USA med Saudi-Arabias vitende og vilje, og ønsker innsikt i FBIs dokumenter for eventuelt å saksøke Saudi-Arabia.