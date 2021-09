Holdt annerledes militærparade: – Betyr at Nord-Korea er i en akutt økonomisk og sosial krise

Nord-Korea holdt en militærparade ved midnatt i Pyongyang for å markere 73-årsjubileet for grunnleggelsen, ifølge landets statsmedier. Det skriver CNN. I paraden deltok blant annet offentlige og paramilitære sikkerhetsstyrker fra Worker-Peasant Red Guards, som er landets største sivile forsvarsstyrke.

Styrkene marsjerte på Kim Il Sung-torget i Pyongyang. Landets leder, Kim Jong-un, deltok også i paraden, men skal tilsynelatende ikke ha holdt noen tale.

[ Kommentar: Blir han ny forbundskansler i Tyskland? ]

Viste ikke missiler

Nord-Koreas nøye koreograferte militærparader pleier å være svært militære, med fremvisning av våpen. På tidligere parader har det blitt vist frem ballistiske missiler og Nordkoreas leder, Kim Jong-un har talt til folket hvor han blant annet har skrytt av landets kjernefysiske evner.

Nord-Korea satser på å isolere seg fra omverdenen, inkludert Kina og Russland — Stian Tønnesson (PRIO)

Det var imidlertid ikke tilfelle denne gangen. I stedet så vi personell paradere i oransje beskyttelsesdrakter, og gassmasker.

Stian Tønnesson ved PRIO mener at paraden først og fremst er et signal til egen befolkning.

– Og kanskje til Kina og Russland – om at Nord-Korea skal klare seg gjennom pandemien på egen hånd.

[ Taliban vil forby demonstrasjoner og kvinneidrett ]

Et land i krise

Nord-Korea har ikke bekreftet noen tilfeller av korona, men stengt grenser, iverksatt strenge forebyggende tiltak og ser på pandemien som et spørsmål om nasjonal overlevelse, ifølge Reuters. Landet brøt nesten alle forbindelsene med omverdenen i 2020 for å forhindre tilstrømning av koronatilfeller. Ifølge Tønnesson har dette kostet landets befolkning dyrt.

North Korea Military Parade Kim Jong Un under markeringen av 73års jubileet. (朝鮮通信社/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

– Nord-Korea satser på å isolere seg fra omverdenen, inkludert Kina og Russland, for å unngå smitte av Covid-19. Nord-Korea har takket nei til tilbud om vaksiner og påstår at ingen nord-koreanere har dødd av Covid-19 så langt. Isolasjons-strategien, med stengt grense mot Kina, har kostet den nord-koreanske befolkningen dyrt, med mindre import av forbruksvarer, mindre inntekt fra eksport. Der høsten også svikter, blir det lett hungersnød.

Tønnesson mener at det endrede fokuset betyr at Nord-Korea nå er i en akutt økonomisk og sosial krise.

– Befolkningen må overbevises om at Nord-Korea kan gjennomføre en «ny hard marsj» på egen hånd – og overleve. Den første «harde marsjen» var i midten av 1990-årene, da et sted mellom en halv og én million mennesker døde i hungersnød.

[ Smittetallene går kraftig ned i Sør-Amerika – hvorfor? ]

Handlingsrom for fremtidige samtaler

Yang Moo-jin, professor ved University of North Korean Studies i Seoul, sier til Reuters at fraværet av strategiske våpen og fokuset på offentlige sikkerhetsstyrker viser at Kim er fokusert på innenlandsspørsmål som korona og økonomien.

Nordkoreanske paramilitære- og sikkerhetstyrker på Kim Il Sung-plassen under paraden. (STR/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

– Paraden ser ut til å være utformet som en internasjonal festival som tar sikte på å fremme nasjonal enhet og solidaritet i regimet, sier Yang til Reuters og legger til:

– Det var ingen atomvåpen, og Kim ga ingen beskjed mens han var der, noe som kan være for å holde hendelsen lavmælt og legge handlingsrom for fremtidige samtaler med USA og Sør-Korea.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev her.