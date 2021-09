Traumene preger fortsatt amerikanerne 20 år etter terroren, men kampviljen er også sterk

Will Jimeno ble fanget dypt i ruinene av World Trade Center 11. september 2001. Han gjennomgikk det utenkelige. Tjue år senere lever han fortsatt med opplevelsen og skadene han fikk og som brutalt avsluttet hans politikarriere.

Han lider også av posttraumatisk stress.

Jimeno er blitt portrettert i film og har skrevet to bøker om å holde ut prøvelsene. Selv sier han at minnene om den grufulle dagen aldri forsvinner.

Overlevende forteller om arr både på kropp og sjel og ubesvarte spørsmål de bærer med seg. Mange sliter fortsatt med å finne sin plass etter en tragedie som kostet så mange liv. Men flere sier også at de har fått fornyet styrke, mening med livet, takknemlighet og besluttsomhet.

– En ting jeg har lært – man må aldri gi opp, sier Jimeno.

[ FN advarer om matmangel i tørke- og krigsherjede Afghanistan ]

Fire «bombefly»

Om morgenen 11. september 2001 ble fire passasjerfly kapret av selvmordsaksjonister fra terrornettverket al-Qaida. De brukte flyene som bomber. To av flyene tok av fra Boston, ett fra Newark utenfor New York og ett fra Dulles i Virginia, like utenfor Washington D.C.

To av flyene traff hvert sitt tårn i World Trade Center på Manhattan i New York.

Det tredje flyet ble styrtet inn i USAs forsvarsdepartement Pentagon, og det fjerde styrtet i bakken i Pennsylvania. Trolig var målet for det fjerde flyet Det hvite hus eller Kongressen, men man antar at en kamp mellom flypassasjerer og kaprere førte til at det styrtet i bakken.

Da flyene traff bygningene, var mange sjanseløse. Men rundt 33.000 mennesker klarte å redde seg ut, noen innhyllet i støvskyer, andre krabbet i bekmørke gjennom de livsfarlige ruinene.

En vandrende zombie

Désirée Bouchat stopper ved et av de inngraverte navnene på 9/11 minnesmerket: James Patrick Berger.

Hun så ham sist i 101. etasje i sørtårnet.

– Noen dager føles det som om det skjedde i går, sier hun.

Først trodde folk at flystyrten i nordtårnet var en ulykke. Det var ingen umiddelbar evakueringsordre for sørtårnet. Men Berger reagerte umiddelbart og fikk Bouchat og andre kolleger til heisene og vendte tilbake for å se etter flere. Da Bouchat kom ut av tårnet, traff det andre flyet. Nesten 180 av kollegene hennes omkom, deriblant Berger. En stund sa Bouchat til alle, også seg selv: «Jeg har det bra. Jeg lever».

– Men i virkeligheten var jeg en vandrende zombie, forteller hun i dag.

Kommentarer som tidligere kunne ha plaget henne, reagerte hun ikke lenger på. Hun fungerte, men gjennom en tåke. Det tok et år før tåken begynte å lette.

Bouchat følte til slutt at hun trengte å snakke om 11. september. Nå har hun vært guide for rundt 500 turer i 9/11 Tribute Museum.

[ Restauranteier i Florida med klar tale etter terrorangrepet i Kabul - Biden-supportere er ikke velkommen ]

Anerkjenner ikke tapene

Sosialarbeider Mary Fetchet, som mistet sønnen Brad i terrorhandlingene, mener at samfunnet ikke virkelig anerkjente sorgen og tapene til overlevende og pårørende.

Hun grunnla derfor «Voices Center for Resilience», en støttegruppe for ofrenes familier, redningsarbeidere og overlevende.

– Selv om de fortsatt lever, lever de på en helt annen måte, mener hun.

Skjønner ikke hvordan han overlevde

Lang tid etter 11. september gjennomgikk politimannen Mark DeMarco ulike scenarioer. Hva hadde skjedd hvis han hadde gått til høyre i stedet for til venstre. Litt tidligere. Eller litt senere.

– Jeg kunne ikke skjønne hvordan jeg kom ut derfra i live, sier han.

Etter å ha hjulpet til med evakueringen av det nordlige tårnet, opplevde han at deler av skyskraperen raste over bygningen han var i. Han befant seg plutselig i en labyrint av en sammenrast bygning, men kom seg gjennom ruinene sammen med to andre. Så tok han et skritt og kjente ingen ting under seg. Han så nedover i et totalt mørke.

Han snudde og klarte etter hvert å klatre gjennom et knust vindu og ut i sikkerhet. Først etterpå forsto han at han nesten hadde ramlet ned i et kjempekrater.

I dag er 68-åringen pensjonist. Han er bekymret for at samfunnet skal begynne å glemme angrepene – og at man med årene har fått en falsk trygghet.

– Vi skal ha det moro i livet og ikke være redde. Men vi skal være årvåkne og oppmerksomme, mener han.

[ UDI utsetter tvangsreturer til Afghanistan «noen måneder» ]

Et bedre liv

Gravlagt i mørke minst seks meter ned i ruinene, var Will Jimeno forberedt på å dø. Han var sterkt skadd. Kollegaen Dominick Pezzulo lå død ved siden av ham.

– Hvis jeg dør i dag, så døde jeg i hvert fall i et forsøk på å hjelpe mennesker, tenkte han.

Men så fikk Jimeno, som er katolikk, en visjon om en kappekledd mann som gikk mot ham med en vannflaske i hånden.

– Vi skal komme oss ut, sa han til kollegaen John McLouhlin, som var fanget i ruinene sammen med ham.

Til slutt ble de reddet ut av det som ble beskrevet som et sant helvete, etter heltemodig innsats fra politifolk, brannmannskaper, helsepersonell og ekssoldater.

Psyken har vært verst

Jimeno gjennomgikk flere operasjoner og lang rehabilitering. Men han sier at psyken har vært verst. Han begynte å miste besinnelsen over helt trivielle ting. Han tenkte også på å ta livet sitt.

Det tok tre år og mange timer hos terapeuter før han fikk kontroll på utbruddene. Selv forklarer han sinnet med fortvilelse over alle som mistet livet og som redningsmannskapene ikke klarte å redde.

Han har fortalt historien sin i Oliver Stone-filmen «World Trade Center i 2006». Og han har skrevet to bøker: «Immigrant, American, Survivor» for barn og «Sunrise Through The Darkness» der han beskriver det å gå gjennom og takle traumer.

– 11. september har etter hvert motivert meg til å leve et bedre liv, sier den nå 53 år gamle Jimeno.

–Jeg vil være et eksempel for andre og vise at 11. september ikke ødela oss, sier han.