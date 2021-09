Qatar: Kabuls flyplass gjenåpnet

Det er Al Jazeera som melder at et teknisk team fra Qatar har vært i Kabul for å gjøre flyplassen i stand. Blant annet er rullebanen reparert.

Ambassadøren sier at sivil luftfart også snart vil bli gjenopptatt. Fredag meldte det afghanske flyselskapet Ariana at de har fått tillatelse til å gjenoppta flygninger, og at det blir ruter fra Kabul til Kandahar og Mazar-e-Sharif.

Flyplassen har vært stengt siden den USA-ledede evakueringen ble avsluttet mandag kveld. Titusener av mennesker ble evakuert under kaotiske forhold i de to ukene fra Kabul falt til Taliban.