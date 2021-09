Texas’ nye abortlovgivning har tredd i kraft - den strengeste siden abort ble lovlig i 1973, mener advokater

«Skaperen vår ga oss retten til liv, og likevel mister millioner av barn retten til liv hvert år på grunn av abort», sa guvernør i Texas, Gregory Wayne Abbott i en signeringsseremoni med regjeringen. Dette ble fanget på film og lagt ut på sosiale medier, skriver The Texas Tribune.

Guvernøren og republikaneren Abbott signerte loven i mai. Loven vil forby kvinner å ta abort så tidlig som i uke seks i svangerskapet. Det er før mange kvinner i det hele tatt vet at, eller om, de er gravide. Abbotts lovsignering skapte reaksjoner og fikk flere til å snu seg til høyesterett i håp om at de kunne stanse loven. Men høyesterett grep ikke inn, og loven trådte i kraft i natt.

Texas er nå den største staten i landet som forbyr abort så tidlig i svangerskapet.

Lovforslaget forbyr abort etter at et hjerteslag hos fosteret er oppdaget, som vanligvis oppdages i uke seks. Den vil også gjelde for kvinner som har blitt gravide som følge av voldtekt eller incest, og blir derfor den strengeste i USA.

Juridiske eksperter har vært uenige om strategien og lovforslaget, og advokater for abortrettigheter har sagt at de planlegger å kjempe uansett.

Strengeste side Roe v. Wade

Lovforslaget Abbott nå har signert skal sikre at «livet til hvert ufødte barn som har et hjerteslag vil bli reddet fra abortens herjinger», slik han selv sier det.

Advokater for abortrettigheter har lovet å utfordre den nye loven, som de anser som en av de mest ekstreme lovene i Texas, og faktisk den strengeste siden «Roe v. Wade», en domsavgjørelse fra USAs høyesterett i 1973, som i praksis legaliserte abort i USA. Dette ble tatt opp i høyesterett på grunn av en ankesak fra Texas hvor en angivelig voldtatt kvinne gikk til rettssak i delstaten fordi hun ble nektet abort.

Før den tid var det altså ikke lov for kvinner å ta abort i USA. Nå mener advokater at Texas nærmer seg samme nivå.

Texas guvernør, Gregory Abbott. (Eric Gay/AP)

Lignende lover er vedtatt i en rekke andre republikansk-styrte delstater, men hittil er alle stanset i retten fordi de strider mot Roe vs. Wade-kjennelsen, skriver NTB.

Men mens andre stater også har avansert seks ukers forbud, har Texas valgt en ny vri på det hele. I stedet for å få regjeringen til å håndheve loven, har guvernøren overlatt styringen til private borgere. Nylig fikk altså vanlige folk, inkludert naboer, og ikke bare politi og påtalemyndighet, fullmakt til å saksøke kvinner som tar abort, i tillegg til leger og klinikker som utfører aborter. Og gjerne anonymt. Personen trenger ikke å være pårørende, ha noe med den som skal ta abort å gjøre eller ha en relasjon til en leverandøren for å saksøke, skriver The Texas Tribune.

Den nye loven vil utgjøre et direkte forbud mot aborter, ettersom seks uker ikke er mer enn to uker etter en ubesvart menstruasjonssyklus, aka - det kan være for tidlig for kvinnen å vite om hun er gravid etter kun seks uker.

