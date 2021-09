Macrons omstridte koronapass fikk fart på vaksineringen

Tirsdag kunne EU-president Ursula von der Leyen slå fast at 70 prosent av den voksne befolkningen i EU er fullvaksinert.

– Det viser hva vi kan gjøre sammen, sa von der Leyen i en kunngjøring, som samtidig påpekte at jobben langt fra er gjort.

– Vi må få flere europeere vaksinert. Og vi må hjelpe resten av verden til å bli vaksinert også, sa hun.

Disse ligger best an

Men kontrastene er svært store mellom landene i EU og EØS når det gjelder vaksineringsgraden så langt. Mens Bulgaria og Romania ligger svært dårlig an på grunn av vaksineskepsis, med henholdsvis kun 21 prosent og 31,9 prosent fullvaksinerte blant dem over 18 år, ligger flere land på godt over 70 prosent.

Blant landene som ligger best an i fullvaksinering av voksne er, ifølge tall fra EU-byrået ECDC: Malta (90,3 prosent), Island (86,5 prosent), Irland (85,5 prosent), Danmark (83,5 prosent), Belgia (82,9 prosent), Portugal (82,4 prosent), Spania (76,9 prosent), Nederland (76,1 prosent) og Frankrike (72,5 prosent).

På oversikten over hvor mange over 18 år som har fått minst en dose, ligger disse landene best an: Portugal (90,4 prosent), Malta (92,5 prosent), Island (91,2 prosent), Irland (90,7 prosent), Frankrike (90,4 prosent).

NB: Tallene er i mange land trolig også noe høyere, da oversikten fra ECDC ikke alltid sammenfaller med de siste nasjonale oppdateringene, selv om den oppdateres fortløpende. For eksempel viser oversikten hos ECDC at 67,3 prosent av den voksne befolkning i EU/EØS er fullvaksinert, mens EU-presidenten altså har gått ut med tallet 70 prosent.

I Norge er ifølge Folkehelseinstituttets oversikt 70,8 prosent av alle over 18 år fullvaksinert. 89 prosent har fått minst en dose per 31. august. ECDC opererer med lavere tall enn dette for Norge.

– En suksess

At Frankrike nå er blant landene som ligger best an, var ikke en selvfølge. Landet har generelt mange vaksineskeptikere, og før koronapandemien viste en stor undersøkelse fra Wellcome Global Monitor i 2019 at bare 33 prosent i Frankrike generelt mener vaksiner er trygge å bruke.

Oppslutningen om koronavaksinen var god i starten, men da sommeren nærmet seg og vaksineringen ble åpnet for alle voksne, var det frykt for at det ville stagnere. En måling i mai viste at under halvparten av voksne franskmenn sannsynligvis ville ta vaksinen – blant de laveste tallene i Vest-Europa.

Men da president Emmanuel Macron i midten av juli kunngjorde at et koronapass etter hvert ville bli nødvendig for ulike aktiviteter, ble det rekord i antall som bestilte vaksinetime. På ett døgn meldte over en million mennesker seg, det var over dobbelt så mange på ett døgn som rekorden så langt fra mai. Det var særlig yngre mennesker som meldte seg.

Nå har Macrons bruk av vaksinepass vist seg å bli en vaksinesuksess, skriver Politico. I Frankrike har altså minst 90,4 prosent over 18 år tatt minst en dose, mens 72,5 prosent er fullvaksinert. Ifølge regjeringen i Frankrike har 12 millioner franskmenn tatt vaksinen etter at bruken av helsepasset ble innført.

– Vi klapper oss selv på ryggen, selv om vi vet at vi ennå ikke har nådd fullstendig tilfredsstillende resultater, sier en regjeringsrådgiver ifølge Politico.

Protester

Passet ble tatt i bruk 21. juli, og man måtte ha det for å komme inn på blant annet kinoer, teatre og museer. Helsepasset gir adgang dersom man er fullvaksinert, nylig har avlagt en negativ test eller har blitt frisk etter koronasykdom. Det er altså ikke bare vaksinerte som kan bruke det, men det er lettere hvis man er vaksinert.

Fra 9. august utvidet franske myndigheter ordningen til også å gjelde restauranter og kafeer, inkludert både innendørs- og utendørsområder. Det gjaldt fra da også intercitytog, men ikke lokal kollektivtransport som T-banen.

Flere tusen franskmenn ble så sinte av president Macrons introduksjon av koronapass at de protesterte i gatene. Men vaksineringsgraden er blitt høy i Frankrike. (Michel Euler/AP)

President Emmanuel Macron håpet strategien både kunne dempe smittespredningen og få flere til å vaksinere seg.

«Bli vaksinert. Bli vaksinert. Bli vaksinert», sa Macron i en oppfordring til folket. Tiltaket fikk tusenvis av franskmenn til å gå ut i gatene gjennom flere uker for å protestere, fordi de mener det begrenser rettighetene til folk. Så mange som over 200.000 franskmenn demonstrerte i Paris før utvidelsen.

Smitten på vei ned

Demonstrantene var likevel ikke i flertall: De fleste franskmenn støttet helsepasset, ifølge målinger – også utvidelsen til kafeer og restauranter, meldte France 24. Antall demonstranter har vært synkende, ifølge innenriksdepartementet.

– Det har reddet tusenvis av liv, sier rådgiver på offentlig helse, Martin Blachier, om Macrons koronapass.

– Franskmennene var skeptiske til vaksinen, og han fikk fram et budskap som ble hørt, sier han til Politico.

Frankrike har begynt vaksinering ned til 12 år, og av alle personer over 12 år er 83,9 prosent vaksinert med en dose, ifølge franske myndigheters oversikt (ECDC-tallene overfor gjelder alle over 18 år). Fra 15. september vil det være obligatorisk å være vaksinert blant helsearbeidere i Frankrike.

Også Frankrike har sett en kraftig smitteøkning i løpet av sommeren, men smitten er på vei ned, ifølge de siste tallene.

Koronapasset er ikke tenkt å være evigvarende, men ventes å være i bruk til november, minst. Et annet land som har brukt koronapass i mange sammenhenger, er Danmark. Der ble kravet om koronapass for å gå til frisøren og spise på restauranter opphevet onsdag denne uka.

