Taliban feirer – har full kontroll i Kabul

– Gratulerer Afghanistan, denne seieren tilhører oss alle, hevdet Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid på flyplassen tirsdag morgen.

USAs siste soldater i Afghanistan dro med det siste amerikanske flyet fra Kabul rundt midnatt. Dermed hadde islamistene full kontroll i den afghanske hovedstaden.

Mujahid sa at verden nå bør ha lært en lekse. Han siktet spesielt til eventuelle andre som måtte vurdere å invadere Afghanistan.

Samtidig lovet han at Afghanistan ikke vil isolere seg fra verden.

– Vi ønsker et godt forhold til USA og resten av verden. Vi ønsker gode diplomatiske forbindelser med alle.

Stille i sentrum

I Kabul sentrum var det rolig etter at de siste vestlige soldatene forlot byen. Det var angivelig ikke mange Taliban-krigere å se i gatene.

– Byen er stille, sa Lotfullah, som bor i sentrum, til nyhetsbyrået DPA.

Han fortalte at de fleste butikkene i bydelen Shahr-e Nau var åpne, men at det var få kunder.

Noen få banker åpnet filialene tirsdag morgen, drøye to uker etter at Taliban inntok byen og tusenvis av afghanere sto i kø for å ta ut pengene sine.

På flyplassen gikk Taliban-krigerne rundt og sjekket forholdene. Noe av det siste amerikanerne gjorde, var å ødelegge et stort antall fly, helikoptre og kjøretøyer som de var nødt til å sette igjen.

Også rakettforsvarssystemet C-Ram, som skjøt ned raketter skutt mot flyplassen av IS mandag, ble ødelagt.

Ødela fly og helikoptre

Så mange som 73 luftfartøyer ble gjort ubrukelige på flyplassen, ifølge den amerikanske generalen Kenneth McKenzie.

Det samme gjaldt 27 Humveer og rundt 70 pansrede personellkjøretøyer av typen mrap – som kan koste opptil 1 million dollar per stykk.

På flyplassen var det fortsatt hundrevis av meter med piggtråd, satt opp for å hindre desperate afghanere som håpet å komme seg ut av landet. På piggtråden satt tøybiter fra klærne til noen av dem som forsøkte å klatre over.

Flere titall biler lå veltet over på siden, også de brukt som en barriere mot afghanere som ville rømme landet og komme seg bort fra Taliban.

Men Talibans ledere forsikrer at innbyggerne ikke har noe å frykte.

– Jeg håper dere er svært forsiktige i møte med nasjonen, sa talsmann Zabihullah Mujahid i en tale til Talibans elitestyrker på flyplassen.

– Gud er størst! svarte krigerne i kor.

Ingen kontroll

Siden Taliban inntok Kabul 15. august, har over 120.000 mennesker blitt evakuert ut av Afghanistan. Ved hjelp av sivile og militære fly som har gått i skytteltrafikk, har USA og andre vestlige land hentet ut egne borgere, lokalt ansatte og deres familier.

Inne i terminalen lå tirsdag et stort antall kofferter, klær og sko strødd ut over gulvet, tilsynelatende etterlatt i kaoset da de siste reisende forlot bygningen.

Ute ved flyplassens østre port prøvde en håndfull afghanere fremdeles å komme seg inn, i håp om å komme seg på et fly ut av landet. Men etter den amerikanske tilbaketrekkingen er flyplassen inntil videre ute av drift.

På vei ut advarte det amerikanske militæret piloter om at ingen lenger hadde kontroll over flytrafikken og at ingen flyplasstjenester lenger var operative.

USAs fungerende ambassadør Ross Wilson og generalmajor Christopher Donahue var de siste som gikk om bord i det siste amerikanske flyet ut av Kabul. (NTB)

