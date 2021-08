Her stiger smitten: Kan gå mot tredje dose og vaksine til barn

Storbritannia ligger svært godt an i koronavaksineringen, men ikke godt nok: Smitten stiger der, som i så mange andre europeiske land. Antall sykehusinnleggelser har også steget i det siste, selv om tallene er langt unna hva de var på toppen sist vinter.

Så langt har 88,3 prosent av alle over 16 år i Storbritannia fått første vaksinedose, mens 78,4 er fullvaksinert, ifølge tall fra den britiske regjeringen. Landet begynte ganske nylig å vaksinere 16-17-åringer.

Nå åpner regjeringen opp for en tredje dose for voksne, og forbereder også vaksinering av 12-15-åringer:

Den britiske regjeringen planlegger å tilby en tredje dose til de mest sårbare fra begynnelsen av september.

Helsevesenet er bedt om å forberede vaksinering av alle 12-15-åringer, selv om en endelig beslutning ikke er tatt ennå.

Vil gi en «boost»

Fra begynnelsen av september og i 15 uker framover skal 60 millioner doser distribueres som såkalte «booster»-vaksiner, er planen. De skal gis til gruppen som fikk den første dosen først, altså i stor grad de eldste og mest sårbare, i tillegg til helsepersonell.

Nylige funn kan tyde på at beskyttelsen av koronavaksiner begynner å gå ned allerede etter om lag seks måneder. Det var vaksinene fra Pfizer og AstraZeneca som ble undersøkt i studien fra den offentlige britiske kartleggingen Zoe, som nylig ble offentliggjort.

Pfizer-vaksinens effektivitet til å hindre covid-19 helt, ble oppgitt til 88 prosent én måned etter at dose to var satt. Men etter fem til seks måneder faller beskyttelsen til 74 prosent. For AstraZenecas vaksine gir to doser 77 prosents beskyttelse etter én måned, men etter fire til fem måneder falt beskyttelsen til 67 prosent, ifølge studien.

Hvor lenge beskyttelsen varer vil imidlertid variere fra person til person.

Studien baserte seg på data fra mer enn 1,2 millioner testresultater som er registrert mellom 8. desember i fjor til 3. juli i år. Den er ikke målt opp mot den nye delta-varianten av koronaviruset.

Professor Tim Spector, som er hovedforfatter bak studien, mener resultatene betyr følgende:

– Dersom målet vårt er å redusere dødsfall og sykehusinnleggelser, er booster-vaksiner (en tredje dose, red.anm.) det vi bør prioritere i stedet for å vaksinere barn, fordi det er et begrenset antall vaksiner, sier Spector til Sky News.

– Men hvis vi vil få ned antall tilfeller, da må vi vaksinere barn, sier han.

Ned til 12 år?

Antall smittede daglig var i juli nesten like høyt som på toppen i vinter i Storbritannia. Så gikk det litt ned, før det igjen har gått opp. Nå er antall daglige smittede over halvparten av det man så på toppen av bølgen i Storbritannia i januar, med et sjudagers gjennomsnitt nå på rundt 35.000 tilfeller daglig mot nesten 60.000 i januar, ifølge tall fra den britiske regjeringen.

Vaksinene har likevel vært svært effektive i å hindre alvorlig sykdom, for antall sykehusinnlagte er nå kun om lag en sjettedel av hva man så i januar. Da var 38.000 britiske pasienter innlagt, mens tallet nå er om lag 6.500. At det likevel stiger skaper bekymring, og gjør at man nå satser på en tredje vaksinedose.

Det kan også gå mot en vaksinering av barn mellom 12 og 15 år. Helsevesenet er av regjeringen bedt om å forberede seg, men en endelig beslutning er ikke tatt, fordi man venter på den helsefaglige vurderingen fra ekspertkomiteen Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI).

Flere land har begynt vaksinering ned til 12 år, blant annet USA, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland og Danmark, mens andre ikke har bestemt seg ennå. I Norge har regjeringen ikke tatt en beslutning ennå, men skal ta en avgjørelse på grunnlag av en vurdering fra Folkehelseinstituttet.

