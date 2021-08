USAs etterretning: Kinesiske ledere visste trolig ikke om viruset før pandemien startet

Det går fram av et sammendrag av en etterretningsrapport om viruset som ble offentliggjort fredag.

De fleste analytikerne er også enige om at viruset etter alt å dømme ikke er skapt i et laboratorium, men de er delt i synet på om den første smitteoverføringen skjedde i et naturlig møte mellom dyr og menneske, eller om viruset lekket fra et laboratorium i Wuhan.

Fire av etterretningstjenestene og tankesmia National Intelligence Council mener naturlig smitte fra dyr er mest sannsynlig, mens en annen av tjenestene tror det kan ha lekket fra et laboratorium.

Tre andre av etterretningstjenestene kommer ikke til noen klar konklusjon.

Kina reagerer sterkt på rapporten. I en uttalelse fra landets ambassade i Washington forsvarer kineserne sin håndtering av pandemien og granskningen som er gjort av Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Rapporten fra USAs etterretning viser at USA er oppsatt på å gå en feilaktig vei med politisk manipulering. Rapporten fra etterretningen er basert på en antakelse om at Kina er skyldig, og det dreier seg kun om å gjøre Kina til syndebukk, heter det i uttalelsen fredag.

Holder tilbake info

Etter at rapportens sammendrag ble offentliggjort, anklaget USAs president Joe Biden Kina for å holde tilbake kritisk informasjon om virusets opprinnelse.

– Kritisk informasjon om pandemiens opphav fins i Kina, men helt fra begynnelsen har myndighetene anstrengt seg for å hindre internasjonale granskere og det globale helsesamfunnet i å få tilgang til informasjonen, sier Biden i en uttalelse.

– Til denne dag fortsetter Kina å avvise oppfordringer om innsyn og holder tilbake informasjonen selv om konsekvensene av pandemien øker, sier han.

Biden gjør klart at USA sammen med allierte vil fortsette å kreve at Kina deler informasjon og samarbeider med Verdens helseorganisasjon WHO.

Eksperter fra WHO besøkte Kina i januar, et besøk som endte opp med å bli svært politisert. Kina mener at rapporten som er laget etter besøket, er tilstrekkelig og ønsker ikke noen ny granskning.

Tror Kina sto bak

I USA tror mange konservative at kinesiske forskere skapte viruset i et laboratorium og lot det lekke med vilje.

Daværende president Donald Trump var blant dem som anklaget Kina for å stå bak pandemien, og i hans tid produserte utenriksdepartementet et dokument som pekte på forskning på koronavirus på laboratoriet i Wuhan, byen der viruset oppsto.

I forskningsverdenen generelt mener de fleste at viruset mest trolig kom fra dyr i det som kalles en zoonotisk overføring. Det skjer i naturen, og det er minst to tilfeller der koronavirus har utviklet seg i flaggermus og siden blitt overført til mennesker – nemlig sars1 og mers.

I rapportsammendraget blir det ikke nevnt hvilke etterretningstjenester som mener hva, men det blir pekt på at også Verdens helseorganisasjon WHO hadde problemer med å få tilgang på data under besøket i Wuhan. (NTB)

