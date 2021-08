Evakueringen fortsetter fra Kabul tross fare for nye angrep

De siste to ukene har vestlige stater jobbet på spreng for å evakuere sine borgere og lokalt ansatte ved ambassadene i Kabul.

Mange land har allerede avsluttet evakueringsoperasjonene, men fredag morgen tok flere fly med evakuerte om bord av fra flyplassen.

Situasjonen ved flyplassen i Kabul i Afghanistan var allerede kaotisk og uforutsigbar da selvmordsangrepene skjedde torsdag ettermiddag.

Minst 95 afghanere og 13 amerikanske soldater ble drept i angrepet mot flyplassen og et hotell like ved.

[ Afghansk journalist med kone og barn i Norge: – Jeg har mottatt en truende telefon fra et ukjent nummer ]

Advarer

USA har advart om faren for nye angrep fram mot tirsdag neste uke, som er fristen for tilbaketrekning av de siste amerikanske soldatene. Likevel var folkemengden utenfor flyplassen fredag minst like stor som den har vært de siste dagene.

Selvmordsangrepet dagen i forveien gjorde at afghaneren Jamshad dro til flyplassen sammen med sin kone og tre små barn.

– Etter eksplosjonen bestemte jeg meg for å prøve fordi jeg er redd for at det vil komme nye angrep, og det er nå jeg må dra, sier han til AP.

Andre erkjente at det er risikabelt å dra til flyplassen, men viser til at de ikke har andre muligheter.

– Tro meg, jeg tror en eksplosjon kan skje hvert sekund eller minutt, gud er mitt vitne, men vi har mange utfordringer i livene våre, og det er derfor vi tar sjansen og drar hit og overvinner frykten, sier Ahmadullah Herawi.

[ Slik er IS i Afghanistan ]

Avsluttet evakueringene

Britiske og spanske myndigheter opplyser at de avslutter sine evakueringer i løpet av fredagen. Sveriges utenriksminister Ann Linde bekreftet torsdag at også de har avsluttet evakueringene.

Frankrikes europaminister Clement Beaune sier til radiokanalen Europe 1 at evakueringene stanser snart, men at de muligens pågår utover fredag kveld.

Over 100.000 har blitt evakuert fra Kabul etter at opprørsgruppen Taliban tok over makten søndag for nesten to uker siden, ifølge amerikanske myndigheter.

USAs president Joe Biden gjorde det i en tale torsdag kveld klart at den pågående evakueringen fra Kabul ikke stanser til tross for de angrepene.

– Vi vil ikke la terrorister hindre oss. De skal ikke få sette en stopper for vårt oppdrag. Vi fortsetter evakueringen, lovet Biden.

Saken fortsetter under videoen

Tyrkia har blitt spurt

USA står fast ved at tidsfristen for å avslutte oppdraget 31. august, fortsatt gjelder.

Taliban har bedt Tyrkia om hjelp til å sikre og drifte flyplassen i Kabul. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier fredag at landet har hatt sine første samtaler med Taliban i Kabul, og at landet fortsatt vurderer forespørselen fra Taliban.

Tyrkia har angivelig ennå ikke avgjort om det vil være trygt å ha sivilt personell på flyplassen uten soldater som ivaretar sikkerheten. En avgjørelse skal tas innen månedsskiftet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen