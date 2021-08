Frykt for IS-angrep i Kabul: Hvem er Talibans og USAs felles fiende?

Mens det foregår et kappløp mot klokka opp mot fristen for å komme seg ut av Afghanistan 31. august, øker frykten for et angrep på eller rundt flyplassen i Kabul innen timer eller dager. Britiske, amerikanske og australske myndigheter ber sine borgere om ikke å dra til flyplassen på grunn av risikoen for terrorangrep. Tusenvis av afghanere har samlet seg rundt flyplassen i håp om å komme seg ut av Afghanistan.

Det er et angrep fra Den islamske staten (IS) som fryktes – nærmere bestemt gruppen IS-K. Denne gruppen har stått for noen av de mest grusomme terrorangrep i Afghanistan de siste årene.

Hvem er IS i Afghanistan, og hvilken effekt kan et terrorangrep i Kabul ha akkurat nå som vestlige styrker trekker seg ut og Taliban har tatt over?

Fiende av Taliban

– Taliban og IS i Afghanistan har vært dødelige fiender helt siden IS kom på banen i landet, sier Afghanistan-forsker Kristian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

IS etablerte seg i Afghanistan rundt 2015, som en del av gruppens ekspansjon fra Syria og Irak. I Afghanistan er det grenen IS-K som opererer, der K står for Khorasan, et historisk navn på et område i Sentral-Asia.

– Taliban har gjort det klart at motstandskampen i Afghanistan er deres, og vil ikke ha noen andre jihadistbevegelser på banen. IS har vært en utfordring for Taliban fordi de representerer et enda mer radikalt alternativ enn Taliban. De appellerer til misnøye i egen befolkning og hos folk som syns Taliban er for forsonlige, sier Harpviken.

Kristian Berg Harpviken, Afghanistan-forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) (Gorm Kallestad/NTB)

Flere av dem som ble med i IS i Afghanistan var avhoppere fra Taliban.

– IS har en veldig turbulent historie i Afghanistan, og har vært en lite enhetlig organisasjon som har poppet opp ulike steder under merkelappen IS. Flere steder er de blitt bekjempet av Taliban, og noen vil si at Taliban har vært viktigere i forsøket på å bekjempe IS i Afghanistan enn den afghanske regjeringen var, sier Harpviken.

I dag har byen Jalalabad et sterkt IS-nærvær, forteller han. Byen er en av de største i Afghanistan og ligger 15 mil øst for Kabul, langs hovedveien til Pakistan.

– En afghansk forsker gjorde en kartlegging av rekrutteringen til IS i Jalalabad, og intervjuet 30 personer innenfor IS. Den viste at mange av deres rekrutter hadde høyere utdanning, urban bakgrunn og kom fra øvre middelklasse, men var blitt radikalisert. Dette var veldig overraskende, og viste at IS i Jalalabad hadde en helt annen rekrutteringsbakgrunn enn Taliban.

Harpviken sier dette ikke er unikt for jihadistgrupper, men uvanlig i Afghanistan. Han tror noe av motivasjonen for medlemmene kan være en opplevelse av utenforskap, aggresjon mot styresmaktene og det internasjonale militære nærværet, og at noen har lidd personlige tap.

[ «Drømmene våre er knust». Hva kan afghanere vente seg under Taliban? ]

Drepte nyfødte på sykehus

Man regner med at IS-K består av kun et par tusen personer, men gruppen har likevel stått bak noen av de verste terrorangrepene i Afghanistan de siste årene. Et av de mest grusomme den antas å ha stått bak var et angrep mot et barselsykehus i Kabul i fjor der 24 mennesker ble drept – blant dem kvinner og deres nyfødte barn.

Dette bildet fra mai 2020 viser en nyfødt baby som ble skadet og som mistet moren sin i et terrorangrep mot et barselsykehus i Kabul. IS i Afghanistan antas å ha stått bak. (WAKIL KOHSAR/AFP)

Mange av IS-angrepene har vært spesielt rettet mot sjiamuslimske områder.

– IS i Afghanistan er ikke så store i form av antall medlemmer og oppslutning, men fordi gruppen er villig til å bruke terror og utgjør et mer radikalt alternativ enn Taliban, har gruppen hatt stor politisk betydning. Den har blant annet gjort fredsforhandlingene mellom Taliban og USA vanskeligere, fordi Taliban har vært urolige for å miste støtte dersom de ble for kompromissvillige overfor USA, sier Harpviken.

– Felles skjebne

– Vi vet at terrorister kan forsøke å utnytte situasjonen og angripe uskyldige afghanere og amerikanske styrker, sa USAs president Joe Biden tidligere denne uka, og sa at USA følger svært nøye med.

– Det er en bekymring som er på sin plass, og jeg er glad de tar de forholdsreglene, sier Douglas London, CIAs tidligere antiterrorsjef for regionen, til USA Today.

Han sier trusselen fra IS-K nå er høyere på grunn av vakuumet som er oppstått etter at den afghanske regjeringen falt.

Karin von Hippel ved tenketanken Royal United Services påpeker at IS ikke har hatt et større angrep på en stund.

– Verden følger med på denne situasjonen nå, og de kan tenke at det er en mulighet for dem til å demonstrere en slags spektakulær hendelse, sier von Hippel til Sky News.

Et IS-angrep mot afghanere og utlendinger akkurat nå i Kabul vil både kunne ramme vestlige soldater og samtidig undergrave Taliban, påpeker flere.

– Hvis man får et terrorangrep i Kabul nå som rammer flyplassen, utenlandske statsborgere og Taliban, vil det være en tydelig demonstrasjon om at man på dette området har felles skjebne, sier Harpviken.

– Det kan gjøre det mer sannsynlig at USA utvikler et samarbeid med Taliban om å bekjempe IS. Men det kan også være at IS ser dette poenget, og derfor kan tenkes å utforme et angrep som slår en kile inn i samarbeidet mellom Taliban og USA. Det kan for eksempel være et angrep som sår tvil om hvorvidt det er IS eller Taliban som står bak, sier han.

[ Oscar-nominerte Anders Hammer i portrettet: – Jeg hadde venner som gikk på psykiske smeller, som forlot Afghanistan plutselig og aldri kom tilbake (+) ]

– Må samarbeide mot IS

Den felles trusselen fra IS kan få følger framover for dialogen mellom USA og Taliban.

– Det har lenge vært klart at både USA og Taliban har en felles interesse i å bekjempe IS, og det har vært spekulasjoner om at det ha vært et motiv for Donald Trump for å innlede forhandlinger med Taliban. Det kan være at USA nå må inngå et samarbeid med Taliban for å bekjempe IS, sier Harpviken.

– Det kommer signaler om at USA vil forlenge sitt diplomatiske nærvær i Kabul, og da er samarbeid om bekjempelse av IS et helt sentralt motiv, sier han.

Han påpeker at det allerede har vært møtekontakt på høyt plan: CIA-direktør William Burns hadde et møte med Talibans de facto-leder, Abdul Ghani Baradar, i Kabul mandag. Det var The Washington Post som meldte dette på bakgrunn av anonyme amerikanske kilder. Det skal ha vært det så langt høyeste nivå av ansikt-til-ansikt-møter mellom Taliban og Biden-administrasjonen siden Taliban tok over makten i Kabul, og kom i stand for å diskutere fristen for at USAs styrker skal være ute av Afghanistan 31. august.

– Hvor stor trussel kan IS være for Taliban i tiden som kommer?

– De kan utgjøre en betydelig trussel fordi de har vist seg effektive i å utføre komplekse terrorangrep. Taliban har informanter på lokalt nivå som er sterkere enn hva den afghanske regjeringen har hatt, men vi vet at små terrorceller kan skjule seg og operere ut fra det, sier Harpviken.

[ Vil ha diskusjon om Norges rolle i Afghanistan ]

– Mange vil ikke rekke fristen

Mange tusen mennesker håper fortsatt på å komme seg ut av Afghanistan, men det er kort tid igjen til fristen 31. august, og evakueringen forsinkes av at flere land inntil videre har stanset prosessen. Evakueringen har så langt vært helt avhengig av at amerikanske soldater har ansvar for drift og sikkerhet ved flyplassen i Kabul.

– Mange vil ikke rekke det. Man har ikke engang oversikt over hvem som er kvalifisert for evakuering, og mange av dem som er kvalifisert, må holde seg på skjulesteder, det er umulig for dem å komme seg til flyplassen. Terrortrusselen er én ting, men man vet heller ikke hva som møter dem på vei til flyplassen, sier Harpviken.

Britiske, amerikanske og australske myndigheter advarer sine borgere og sier at kjøreturen ut til flyplassen er svært farlig, og viser til påstander om at folk er blitt mishandlet på vei til flyplassen. Taliban har satt opp kontrollposter på veien til flyplassen.

Taliban har imidlertid lovet å tillate amerikanere og en del afghanere å forlate Afghanistan også etter 31. august, sa USAs utenriksminister Antony Blinken på en pressekonferanse onsdag.

– Både offentlig og privat har Taliban forsikret at de vil tillatte trygg utreise for amerikanere, personer fra tredjeland og afghanere som er utsatt for risiko, sa Blinken.

Det hersker likevel usikkerhet om hva som vil skje i praksis.

– For mange av afghanere som ønsker seg ut, lukkes vinduet snart nå. Det vil ikke bli hermetisk lukket, og det vil nok være mulig å komme seg ut, men kontrollen på grensen til nabolandene vil nok bli enda strengere etter hvert, sier Harpviken.

Hold deg oppdatert. Få Dagsavisens daglige nyhetsbrev her.