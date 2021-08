Afghanistan påvirker hele Midtøsten

Det tok ikke mange timene etter at Taliban-styrkene strømmet inn i Kabul for under to uker siden, før de første gratulasjonene kom.

– Taliban lot seg ikke lure av flotte ord som demokrati og valg, og heller ikke av falske løfter, skrev Hamas-lederen Moussa Abu Marzouk på Twitter.

Det tok ikke mange timene etter Afghanistan-kollapsen før det ble klart at USAs posisjon i Midtøsten ikke lenger var som før. I Beirut konkluderte Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah umiddelbart at USAs supermaktsrolle for alvor var blitt svekket.

– Både Hizbollah og Iran ser med glede på at USAs allierte i Afghanistan er blitt latt i stikken, forteller Karim Makdisi, en professor i internasjonale relasjoner ved Det amerikanske universitetet i Beirut.

Han tror tilbaketrekningen nå vil undergrave tilliten statene i Midtøsten har til USA. Men ikke engang for sjiamuslimske Iran, som de siste tre årene har støttet Taliban for å svekke USA, vil maktskiftet i Kabul bli uproblematisk, sier han til Dagsavisen.

– Å få et fundamentalistisk sunni-regime ved sin grense vil ikke bli lett, advarer Makdisi.

I hans hjemland Libanon, som i flere andre land i Midtøsten, herjer allerede en bitter og blodig strid mellom fundamentalistiske sunni- og sjiamuslimer.

Arabere lærte krigføring i Afghanistan

Allerede tidlig på 1980-tallet strømmet titusener av arabere til Afghanistan for å bekjempe Sovjetunionen og det daværende pro-kommunistiske regimet i Kabul. Under den kalde krigen ble islamistene støttet av Vesten. Etter noen år i Afghanistan reiste så de såkalte «arabiske afghanerne» hjem, topptrente i krigføring, og kom til å utgjøre kjernen i de militante islamistiske gruppene som deretter etablerte seg i de fleste av Midtøstens land, og forandret regionens kurs. Al-Qaida ble den mest kjente.

Nå frykter mange i Midtøsten en repetisjon, at Afghanistan igjen vil kunne huse internasjonale jihadister og at Talibans seier vil påvirke forholdene i hjemlandene.

– Jeg tror sekulære arabere er bekymret, av helt åpenbare grunner, forteller Eyad Abu Shakra, en journalist i den London-baserte arabiskspråklige avisen Asharq al-Awsat.

Han husker godt hvor tonesettende de «arabiske afghanerne» ble, for mange anså dem som helter. I dag, derimot, kjenner de fleste hvordan et samfunn styrt av ekstreme islamister vil kunne bli, og selv konservative frykter utviklingen, sier han.

– Også mange konservative arabere er i dag bekymret over det som kan bli følgene av USAs upålitelige utenrikspolitikk, sier Abu Shakra til Dagsavisen.

Afshin Shahi, en iransk ekspert på Midtøsten, er heller ikke i tvil og det og viser til meldinger om at flere tusen fanger, deriblant al-Qaida-medlemmer, skal ha blitt løslatt etter at Taliban igjen har tatt makta i Afghanistan.

– Igjen ser det ut som om Afghanistan vil bli et senter for internasjonal terror. Dette vil få alvorlige følger for Midtøsten, sier han til Dagsavisen.

Post-amerikansk verdensorden

Mens USAs allierte i Midtøsten føler seg mindre trygge på Washingtons støtte, trekker Guney Yildiz, en tyrkisk ekspert på Midtøsten, andre konklusjoner.

– Den amerikanske tilbaketrekningen og Talibans overtakelse vil påvirke regionen forskjellig fra land til land. Irakisk-kurdiske ledere, for eksempel, må nå forstå at hvis ikke deres ledere blir mindre korrupte, vil kanskje også de en dag bli overkjørt ettersom deres styrker ikke vil være villige til å kjempe for dem, sier Yildiz til Dagsavisen.

Han er overbevist om at Afghanistan nå vil stå som et varsellys for mange av Midtøstens regimer.

Men Abdulselam Mohamad, en kurdisk aktivist i det nordlige Syria, går ikke med på å sammenligne kurdiske og den nå kollapsede vestlig-trente afghanske styrken.

– De kurdiske styrkene kjemper, de gir seg ikke som den afghanske hæren. Vi vil gjøre det vi kan for å beskytte regionen, med eller uten USA, sier Mohamad.

---

Krigen i Afghanistan

I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepene, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepene, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet.

USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, og de siste utenlandske soldatene skal være ute innen september i år.

Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. Alle norske styrker er nå trukket ut.

34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensa, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent.

Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile.

Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.

Taliban har de siste månedene tatt kontroll over store deler av den afghanske landsbygda og grenseoverganger til naboland.

I løpet av de siste ukene tok Taliban også kontroll over de fleste provinshovedstedene og søndag 15. august inntok de hovedstaden Kabul.

Kilde: NTB

---