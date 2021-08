Har vaksinert over halvparten av 12-15-åringene

I Norge vil Folkehelseinstituttet snart komme med sin anbefaling til regjeringen om hvorvidt norske 12-15-åringer bør tilbys koronavaksine eller ikke. Danmark startet koronavaksinering av barn mellom 12 og 15 år allerede i midten av juli. Så langt har 53,7 prosent av alle i denne gruppen fått sin første vaksinedose, mens 24,6 prosent er fullvaksinert, ifølge tall fra Statens Serum Institutt i Danmark.

Smitten øker fortsatt blant unge

Til tross for at vaksinering av barn på 12 til 15 år har pågått i flere uker i Danmark, og at vaksineringen av 16-17-åringer begynte før det, opplever landet fortsatt en stigende smitte blant barn og unge.

Det overrasker ikke Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentell virologi ved Københavns Universitet.

– I et samfunn med så få restriksjoner vil infeksjonen spre seg blant dem som ikke er vaksinert, sier han til Danmarks Radio.

Myndighetene håper denne effekten vil bli stadig mindre etter hvert som ukene går. Denne uka kom danske myndigheter med følgende mål: At 90 prosent av alle som er invitert til vaksinasjon har fått første stikk innen 1. oktober. Det vil si alle over 12 år i Danmark. Danmark har allerede kommet svært langt: 85 prosent av alle voksne og unge som kan få vaksine i Danmark har fått sin første dose, og hele 79 prosent er fullvaksinert. Det er et av landene som har kommet aller lengst i vaksinering av landene i EU/EØS.

Men den danske regjeringen vil nå de aller siste også, og retter seg spesielt mot alle under 40 år.

For å nå målet er planen dette:

Pop-up vaksinasjonstilbud på alle ungdoms- og videregående skoler innen 1. oktober. Skal starte der behovet er størst.

Pop-up vaksinasjonssteder i utsatte boligområder der oppslutningen er lav, etableres innen 1. oktober.

Drop-in-vaksinering på alle vaksinasjonssteder.

Mobilt vaksinasjonstilbud på utvalgte arbeidsplasser, for eksempler arbeidsplasser med mange unge.

Forsterket informasjon og flere kampanjer.

Danmarks regjering sa også denne uka at landet vil tilby alle vaksinerte en tredje dose på et senere tidspunkt.

– Helsemyndighetene er i gang med å undersøke når en tredje dose kan bli relevant, sa helseminister Magnus Heunicke.

Ser til Norge på skoleregler

Smitte blant barn og unge fører til svært mange i karantene. Danmark har ikke, som Norge, endret reglene slik at ikke hele skoleklasser automatisk går i karantene ved smitte. Men det kan komme til å skje, ifølge den danske Sundhedsstyrelsen, som tilsvarer Folkehelseinstituttet.

– Norge har nok lykkes bedre med å holde skolene mer åpne under epidemien, og det lar vi oss inspirere av når det gjelder revisjoner av veiledningene som vi kommer til å lage snart, sier direktør Søren Brostrøm til Danmarks Radio.

Om Norge vil se til blant annet Danmark når det gjelder vaksinering av barn og unge mellom 12 og 15 år, blir klart i løpet av høsten. Det er regjeringen som skal avgjøre det, på grunnlag av Folkehelseinstituttets anbefalinger.

I Norge er det bestemt at man vil starte vaksinering av 16-17-åringer etter at alle over 18 år har fått sine vaksiner. Foreløpig er det åpnet for vaksinering av barn mellom 12 og 15 år som har høy risiko for alvorlig sykdom ved covid-19.

USA og Israel var de første landene som begynte å vaksinere barn over 12 år, og siden har en rekke europeiske land begynt med det samme. Både vaksinen fra BioNTech/Pfizer fra Moderna er godkjent til bruk fra 12 år.

Dette avgjør

Siden barn blir mindre syke enn voksne av koronaviruset, er det nøye vurderinger som gjøres før man tar en beslutning i Norge.

Det er flere viktige faktorer som spiller inn i vurderingene om vaksine til barn og unge, blant annet:

1. Hvor stor faren for alvorlig sykdom er.

2. Hvor effektiv vaksinen er.

3. Risikoen ved vaksinering.

4. Hvor stor effekt vaksinering har på å stanse smittespredning i samfunnet.

5. Den globale vaksinekøen: Hvordan bør man prioritere vaksinene?

Du kan lese mer om vurderingene rundt dette her.

At norske helsemyndigheter har ventet med å avgjøre vaksinering til barn, henger sammen med at man har mer kunnskap om vaksineringen fra andre land jo lenger tid som har gått, i tillegg til at man vil vurdere hvordan den generelle smittesituasjonen utvikler seg.

– Folkehelseinstituttet følger nøye med på erfaringen vedrørende vaksinasjonsprogram generelt og vaksinasjon av barn og ungdom spesielt, og har det med i våre vurderinger for vaksinasjon av barn og ungdom. Vi er opptatt både av hvilken effekt vaksinene har, hvilke bivirkninger som meldes, og om vaksinene gir beskyttelse mot ulike virusvarianter, har overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet sagt til Dagsavisen tidligere.

