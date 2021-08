Deltavarianten truer nullsmitte-strategien

Da fem smittetilfeller med deltavarianten var påvist i New Zealand i forrige uke, tok regjeringen raskt grep: En tre dager lang nasjonal nedstengning ble innført. Et par dager senere ble den forlenget, og mandag ble den forlenget igjen, etter at antall smittede var oppe i 107.

– Deltavarianten tjuvstartet, og vi måtte ta igjen forspranget så raskt vi kunne. Vi tror ikke at toppen er nådd, sa New Zealands statsminister Jacinda Ardern mandag.

I likhet med Australia har New Zealand hatt en «zero covid»-strategi med tidlige nedstengninger i forbindelse med smitteutbrudd. De to landene har nærmest lukkede grenser, med unntak av en reiseboble mellom de to landene som var åpen fra april til slutten av juli. Lenge fungerte det godt – koronapandemien ble holdt nede.

Men nå har deltavarianten likevel spredt seg, særlig i Australia. Sydneys nedstengning har vart i to måneder, og er forlenget til ut september. Også Melbourne og Canberra er i lockdown. Australia satte denne helgen ny smitterekord med 914 nye koronatilfeller på et døgn. Deltavarianten har vist seg å være så smittsom at mange tror det er umulig å komme ned på såkalt nullsmitte.

Spredningen av deltavarianten fått flere til å stille spørsmålet: Bør «zero covid»-strategien gis opp?

– Ikke lenger effektivt

I Australia har flere tatt til orde for nettopp det.

– Å gå ut fra at det vil være null tilfeller i Australia for alltid, er noe ingen kan regne med nå, tror jeg, sa delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales, der Sydney ligger, nylig.

Flere fagpersoner mener Australia gradvis må åpne opp i takt med vaksineringen.

– «Zero covid» er ikke lenger en effektiv strategi. Vi er nødt til å lære av andre land hvordan vi skal tilpasse oss, skrev professorene Tim Soutphommasane og Mark Stears ved Universitetet i Sydney i en artikkel i forskningsnettstedet The Conversation nylig.

– Det er selvsagt avgjørende at vi holder god kontroll på utbruddet. Vi kan ikke tillate oss å slippe viruset løs. For mange er fortsatt sårbare, så lenge de fleste australiere ennå ikke har fått muligheten til å være fullvaksinert. Men vi må forberede oss på en ny framtid, mener professorene.

De peker på at man må ha en plan for gjenåpning i takt med at flere blir vaksinert. De foreslår blant annet å slippe inn fullvaksinerte som skal jobbe i spesielle bransjer eller studere, og prioritere lærere i vaksineringsprogrammet. De mener også fullvaksinerte skal få enkelte unntak fra restriksjonene, slik man har prøvd i mange land, blant annet i Europa.

Debatten har fått fart i flere land. Etter hvert som det ikke ser ut til å være noen ende på nedstengninger, stiller flere seg spørsmålet om disse landene vil komme seg ut av «boblene» uten å endre strategi, skriver South China Morning Post, og nevner Hongkong og Taiwan sammen med New Zealand og Australia.

Endres på sikt

Også professorene Soutphommasane og Stears peker på Taiwan. I likhet med Australia har landet hatt en «zero-covid»-strategi som lenge var vellykket, men har sett en økning i smittede.

– I likhet med Australia har landet mislyktes i å vaksinere befolkningen raskt nok, påpeker de.

Vaksineringen i Australia er en av de tregeste blant velstående land i verden, både på grunn av at landet kom sakte i gang med vaksinering, og at vaksineskepsisen er høy – delvis på grunn av skepsis til AstraZeneca-vaksinen, som landet hadde satset stort på. Det har ført til at mange vil ha Pfizers vaksine i stedet, og den er fortsatt mangelvare.

Rundt 42 prosent av hele befolkningen i Australia har fått minst en dose koronavaksine, ifølge tall fra OurWorldinData. Rundt 24 prosent av hele befolkningen er fullvaksinert. Til sammenligning er tallene for Norge for hele befolkningen henholdsvis 70,5 prosent og 47,7 prosent, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet 23. august.

Men nå har også statsminister Scott Morrison sagt at Australia må regne med å ha smittetilfeller.

– Selv om vår nasjonale strategi akkurat nå nødvendigvis handler om å undertrykke viruset og vaksinere så mange som mulig, vil et ensidig fokus på bare smittetilfeller se bort fra det faktum at færre mennesker blir veldig syke, eller dør, framholdt Morrison i en kronikk for få dager siden.

Morrison mener imidlertid det vil være nødvendig med de harde nedstengningene helt til minst 70 prosent av befolkningen er fullvaksinert. Nå prøver delstaten New South Wales, der Sydney ligger, å forlenge intervallet mellom Pfizer-dosene for å få gitt første dose til flere – slik man gjorde i Norge i sommer. Men det er frykt for at delstaten vil være nedstengt helt til slutten av året, skriver avisen Sydney Morning Herald.

Lukket New Zealand

New Zealand har holdt grensene stengt for nesten alle siden pandemien startet. I New Zealand vil det fortsatt være svært strenge regler, og først i begynnelsen av 2022 ser statsminister Jacinda Ardern for seg at landet kan begynne å slippe inn fullvaksinerte fra land med lite smitte.

New Zealand vil de neste månedene gjøre alt for å unngå utbrudd av deltavarianten slik man har sett i Australia.

– Prinsipp nummer én vil vedvare, å fortsette vår eliminasjonsstrategi om å slå ned viruset, så vi kan opprettholde det vil har kjempet for og holde mulighetene åpne, sa Ardern.

Også New Zealand ligger langt bak de fleste land i Europa i vaksineringen, og har gitt minst en dose til bare 34 prosent av befolkningen, ifølge OurWorldinData.

Delta i Kina

Også i Kina, som har strenge innreiseregler, har deltavarianten blitt registrert i mer enn halvparten av landets 31 provinser. Det har ført til nye runder med lokale nedstengninger og massetesting rundt omkring i landet.

Men enkelte mener en nullsmittestrategi vil føre til at Kina holdes isolert i årevis, med nye mer smittsomme varianter som delta.

– Kina vil bli nødt til å gå vekk fra undertrykkelsesstrategien før eller senere. Man kan holde seg på nullsmitte en stund, men ikke for alltid, for viruset dukker opp før man aner det, sier Chen Zhengming, professor i epidemiologi ved Oxford-universitetet til Bloomberg.

