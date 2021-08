Stefan Löfven går av som svensk statsminister: – Det er ikke lett, men rett

– Jeg vil forlate stillingen min som partileder på partikongressen i november og deretter også be om å bli avløst som statsminister, sa Löfven i sin sommertale i Åkersberga.

Han sier han varsler sin avgang nå for å gi tid til den som skal ta over som partileder.

– Jeg vil gi min etterfølger de aller beste forutsetningene, sa han kort tid etter at svenske medier erfarte at han ville gå av.

– Jeg tenker på partiet. Hvordan skal partiet få de beste forutsetningene i neste valgkamp, tilføyer han.

– Jeg er også overbevist om at en ny partileder vil gi partiet og arbeiderbevegelsen ytterligere ny energi, sier Löfven.

[ Löfven godkjent av Riksdagen – får danne ny regjering ]

Leder i snart ti år

Ifølge ham har beslutningen «modnet over tid». Löfven ble Socialdemokraternas leder i januar 2012. Han hadde da gitt seg som leder for det mektige fagforbundet IG Metall og sagt ja til å bli partileder.

Löfven har vært Sveriges statsminister siden 3. oktober 2014. Til tross for at han i sine to regjeringsperioder aldri har hatt flertall i Riksdagen, har 64-åringen overlevd politisk og bitt seg fast ved makten – fram til nå.

– Det er ikke lett, men det er rett, sa Löfven da han møtte pressen etter å ha overraskende kunngjort sin avgang på slutten av sin sommertale i Åkersberga søndag.

Löfven går av som partileder på landsmøtet i november, før han går av som statsminister.

– Jeg kommer til å lede landet til en ny statsminister er på plass, og alltid med det mål om landets beste for øye, sier Löfven.

Statsministeren har tidligere sagt at han ville lede partiet også fram mot riksdagsvalget i 2022, men har altså endret mening.

[ «En svak svensk regjering står nå enda svakere» ]

Mistillit

Han ledet mindretallsregjeringer i to mandatperioder før hans regjering ble felt i en mistillitsavstemning i juni, av en uvanlig allianse mellom Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna

Löfven fortsatte som statsminister for et forretningsministerium. Etter at mistilliten var et faktum, hadde Löfven en uke på seg til å si om han ville gå av eller skrive ut nyvalg. Han valgte det første, men da det ble klart at de borgerlige Moderaternas Ulf Kristersson ikke hadde grunnlag for å danne regjering, havnet oppgaven igjen hos Löfven.

Det endte med at Riksdagen 7. juli godkjente Löfven som statsminister med to stemmers margin. 60 representerer stemte blankt for å «slippe fram» den sosialdemokratiske statsministeren, og det fremsto uklart hvordan Löfvens regjering skulle få godkjent det neste statsbudsjettet.

Det holdes ordinært riksdagsvalg i Sverige høsten 2022.