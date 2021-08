Magdalena Andersson kan bli Löfvens arvtaker

Löfven vil gå av som Socialdemokraternas leder i november og dermed også som landets statsminister.

– Det er ikke lett, men det er rett, sa Löfven da han møtte pressen etter å ha kunngjort sin avgang i en sommertale i Åkersberga søndag.

Valgkomiteen har nå ti uker på seg til å finne en kandidat før partiets kongress, der ny leder skal utpekes.

Magdalena Andersson har vært finansminister siden 2014 og regnes nå som favoritt til å ta over for Löfven. Men det er langt fra gitt at det er hun som er statsminister i Sverige i november, ifølge statsvitere som nyhetsbyrået TT har snakket med.

– Det er nesten alltid farlig å bytte partileder. Spesielt om det nå skal gå så fort som det gjør her, sier Ulf Bjereld, professor i statsvitenskap og aktiv sosialdemokrat.

Pragmatisk

– Jeg antar at ettersom Stefan Löfven er en forsiktig general, har han forsøkt å forsikre seg om at dette skal kunne bli et skifte som skjer relativt smertefritt, sier statsviter Jenny Madestam ved Södertorns högskola.

Löfven er en pragmatisk politiker, som takket være et stabilt ideologisk utgangspunkt har kunnet inngå kompromisser i et vanskelig politisk landskap, mener Bjereld. Statsviteren mener evnen til å holde partiet samlet, tross splittelse i store høyre- og venstrespørsmål innad i partiet, kanskje har vært Löfvens sterkest side.

– Nå slipper han grepet. Kommer da Rosekrigene til å bryte ut? spør han med henvisning til krigene mellom engelske kongeslekter på 1400-tallet.

Kritikk fra venstre

Flere har vært kritiske til den såkalte januaravtalen som Löfven inngikk med borgerlige sentrumspartier for å kunne fortsette å styre en mindretallsregjering fra 2019.

– En del mener at man burde ha gått i opposisjon, slik at Socialdemokraterna slapp å skitne seg til med en borgerlig politikk, sier Bjereld som lurer på om de vil fremme kandidater som oppfattes som mer til venstre enn for eksempel Magdalena Andersson.

Enkelte mener finansminister Andersson er for høyreorientert, og at hun dermed ikke er en foretrukken kandidat for venstresiden i partiet.

Flere aktuelle navn

Energiminister Anders Ygeman, likestillingspolitisk talsperson Annika Strandhäll, justisminister Morgan Johansson, næringsminister Ibrahim Baylan eller sosialminister Lena Hallengren er andre aktuelle navn.

– Hallengren er i mindre grad assosiert med høyre eller venstre i partiet, og hun har vist seg som en usedvanlig dyktig politisk leder under koronapandemien, sier Madestam.

Ulf Bjereld har vanskelig for å se en sterk motkandidat til Andersson og peker blant annet på at hun kan bli en etterlengtet kvinnelig statsminister fra Socialdemokraterna.

– Man kan snakke om Mikael Damberg. Man kan snakke om Ardalan Shekarabi. Man kan nevne noen flere. Men hva har de som ikke hun har? Hvordan skal de kunne samle partiet på en måte som ikke hun kan, spør professoren som har vært representert i partiets ledelse.

«Modnet over tid»

Madestam er overrasket over at Löfven velger å gå av og hadde trodd at han skulle vente til etter riksdagsvalget i 2022, slik statsministeren selv har sagt at han ville gjøre.

Löfven sier beslutningen om det motsatte «modnet over tid», og at han vil bidra til at partiet får de beste forutsetningene i den kommende valgkampen.

– Jeg er overbevist om at en ny partileder vil gi partiet og arbeiderbevegelsen ytterligere ny energi, sa Löfven i talen der han kunngjorde sin avgang.

Unikt i Europa

Socialdemokraterna trenger en ny start, og det er Löfven vel vitende om, påpeker Madestam.

Den sterke kritikken mot Löfven internt gjør at mange sosialdemokrater ifølge henne ikke er så overrasket over søndagens kunngjøring.

Löfvens gjerning som partileder og statsminister har gjort Sverige unikt politisk i Europa, mener Bjereld.

– Det er en klar høyremajoritet i de borgerlige partiene pluss Sverigedemokraterna. På tross av det har dette flertallet latt en liten rødgrønn mindretallsregjering styret landet – ikke i ett år, ikke i fire år, men minst sju år og kanskje til og med åtte år. Det er unikt, sier han.

Ros fra Kristersson

En respektert og pålitelig kollega, selv om man ikke alltid har vært enig med ham. Slik omtaler flere av de svenske partilederne den avtroppende statsministeren.

Moderaternas leder Ulf Kristersson sier det er viktig å skille sak og person og takker Löfven for årene sammen i svensk politikk.

– Vi gjør veldig ulike analyser av hvordan samfunnsproblemene ser ut og hva Sverige trenger. Men jeg har aldri betvilt hans gode intensjoner og hans vilje til å gjøre det som er bra for Sverige, sier Kristersson, som leder det største partiet på borgerlig side.

Senest i sommer måtte han igjen overlate regjeringsoppdraget til Löfven. Kristersson ga opp forsøket på å danne en borgerlig regjering etter at Löfvens mindretallsregjering ble felt av mistillit.

Kongressen der neste partileder utpekes, finner sted 3. til 7. november. Löfvens arvtaker må godkjennes som statsminister av Riksdagen for å kunne overta også som regjeringssjef.