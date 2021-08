USA frykter IS-angrep mot amerikanere i Kabul

USAs ambassade ba lørdag amerikanske statsborgere om å unngå flyplassen med mindre de får beskjed om noe annet fra amerikanske myndighetspersoner.

Begrunnelsen er «mulige sikkerhetstrusler utenfor portene», ifølge et varsel sendt ut lørdag. For to dager siden ba ambassaden amerikanere om å reise til flyplassen dersom de selv vurderte det som trygt.

En høytstående amerikansk tjenestemann sier til nyhetsbyrået AP at små grupper med amerikanere og muligens andre sivile vil få spesifikke instrukser om hva de skal gjøre. Det kan være forflytning til transittsteder der de kan bli plukket opp av militæret, opplyser kilden, som er gitt anonymitet.

Utviklingen er en ytterligere komplisering av den allerede kaotiske innsatsen for å evakuere folk etter Afghanistans fall til opprørsbevegelsen Taliban. Amerikanske myndigheter vil ikke gi noen detaljer om IS-trusselen, men beskriver den som betydelig. Det har ikke vært noen bekreftede angrep så langt.

Også Taliban har siden 2015 kjempet for å holde IS unna Afghanistan, men gruppa har vært aktiv i landet i flere år og utført en rekke terrorangrep mot sivile.

Fredag ble nesten 170 amerikanere hentet av amerikanske militærhelikoptre i Kabul. Ingen vet hvor mange amerikanere som er igjen i landet, men anslagene har vært oppe i 15.000. Siden 15. august er 17.000 evakuert, hvorav 2.500 amerikanere, ifølge Pentagon.

