Tusenvis av afghanere venter fortsatt utenfor flyplassen

Soldater fra USA og flere andre land vokter flyplassen, og også lørdag kunne det med jevne mellomrom høres skuddsalver.

USAs ambassade ber amerikanske statsborgere om å unngå flyplassen med mindre de får beskjed om noe annet fra amerikanske myndighetspersoner. Begrunnelsen er «mulige sikkerhetstrusler utenfor portene», ifølge et varsel sendt ut lørdag. For to dager siden ba ambassaden amerikanere om å reise til flyplassen dersom de selv vurderte det som trygt.

Tusenvis av afghanere som har arbeidet for vestlige styrker, eller som på annet vis frykter at de kan havne i Talibans søkelys, er siden sist helg evakuert sammen med sine familiemedlemmer. Enda flere venter desperat.

Et av de første amerikanske flyene hadde hele 823 passasjerer om bord, 183 av dem barn. Lørdag landet også et fly med evakuerte i Oslo, det tredje i rekken.

Taliban leter

Taliban har lovet å ikke hevne seg på dem som har jobbet for vestlige styrker eller den styrtede regjeringen, men ifølge FN har opprørerne de siste dagene gått fra dør til dør på leting etter slike afghanere.

Taliban nekter også for at de hindrer noen å ta seg til flyplassen, men medgir at de sjekker identitetspapirer og reisedokumenter til dem som forsøker å ta seg dit.

Amerikanske soldater vokter inngangen til flyplassen og bestemmer hvem som slipper inn, og lørdag ble det opplyst over høyttalere at hovedporten vil bli holdt stengt i to dager.

Barn

Alt fra TV-personligheter og skuespillere til menneskerettsforkjempere, journalister, kvinner med nyfødte barn og funksjonshemmede i rullestol venter nå utenfor flyplassen.

Et bilde av en amerikansk soldat som heiste et lite barn over et piggtrådgjerde, gikk fredag verden rundt. Senere opplyste Pentagon at barnet var sykt og fikk behandling på det norske feltsykehuset på flyplassen, før det ble gjenforent med foreldrene.

Et annet barn ble avbildet i armene på en norsk soldat i et militært transportfly og skal ha vært med i flyet som landet i Oslo lørdag. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bekrefter at Norge har evakuert afghanske barn fra feltsykehuset i Kabul.

Storstilt operasjon

USAs president Joe Biden har lovet opphold til alle afghanere som har jobbet for amerikanske styrker og myndigheter, men fortsatt venter tusenvis på evakuering.

– Evakueringen av personer i Kabul er blant de største og vanskeligste operasjonene i historien, sa Biden fredag.

Ifølge ham har USA hentet ut 13.000 personer fra Afghanistan, men tusenvis venter fortsatt. Biden sa også at USA er i løpende kontakt med Taliban i forbindelse med evakueringen.

Land som Tyskland, Storbritannia, Tyrkia og Italia har også innledet storstilt evakuering, og i Berlin ble det lørdag opplyst at 2.000 afghanere var hentet ut. Italia opplyste at 1.000 var evakuert.

