Ghani sier det ville blitt en katastrofe hvis han ble i Afghanistan

– Hvis jeg hadde blitt i Afghanistan, ville folk ha blitt hengt, og det hadde blitt en forferdelig katastrofe i historien vår, sa Ghani i en videotale fra De forente arabiske emirater, ifølge CNN.

Etter at presidenten hadde forlatt landet, sa han at han gjorde det for å unngå blodytelse, noe han gjentok onsdag.

– Jeg ville ikke ha blodsutgytelse i Kabul slik det har vært i Syria og Jemen. Derfor bestemte jeg meg for å dra, for å forlate Kabul, sa Ghani.

Han sier han er i samtaler om å returnere til Afghanistan.

Ghani oppholder seg i Emiratene sammen med sin familie av «humanitære årsaker», opplyste landets utenriksdepartement i en melding sendt ut av det statlige nyhetsbyrået WAM tidligere onsdag. Det fremkommer ikke hvor i landet Ghani befinner seg.

Støtter forhandlinger

Taliban-representanter har møtt flere politisk aktører i Afghanistan, blant dem tidligere president Hamid Karzai, viser bilder delt på Twitter. Bildene viser at Hamid Karzai og Abdullah Abdullah, lederen for den nasjonale forsoningskomiteen, møtte Anas Haqqani, en høytstående Taliban-representant.

– Jeg støtter regjeringsinitiativet om pågående forhandlinger med Abdullah Abdullah og tidligere president Hamid Karzai. Jeg ønsker at prosessen skal bli vellykket, sa Ghani.

Før onsdagens melding fra Emiratene, ble det spekulert i om 72-åringen hadde flyktet til Oman, Tadsjikistan eller Usbekistan. Noen antydet også at han kunne ha reist til Libanon, der hans kone opprinnelig er fra.

Benektet påstander

Ghani benektet også i talen påstander fra den afghanske ambassadøren i Tadsjikistan om at han hadde med seg et enormt pengebeløp ut av Afghanistan.

Presidenten har fått skarp kritikk, blant annet fra Afghanistans sentralbanksjef, for å ha forlatt landet da Taliban inntok Kabul. Fram til onsdagens melding fra Emiratene har det ikke vært kjent hvilket land Ghani flyktet til.

– Jeg er ikke redd for en ærefull død, og det var ikke akseptabelt for meg å vanære Afghanistan, men jeg måtte. Jeg ble tatt ut av Afghanistan for å unngå blodytelse og ødeleggelse av Afghanistan, sa han.

