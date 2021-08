– Taliban har informert oss om at de er forberedt på å gi fritt leide til flyplassen til sivile, og vi skal sørge for at de respekterer den forpliktelsen, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

Han sier også at USA er i kontakt med Taliban om tidsplanen for evakuering av tusener av amerikanske borgere og afghanere som flykter fra landet på amerikanske militærfly.

[ Vil ha diskusjon om Norges rolle i Afghanistan ]