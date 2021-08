Stoltenberg: Afghanistans ledere sviktet

– Den politiske ledelsen maktet ikke å stå imot Taliban og sikre den fredelige løsningen det afghanske folket ønsket. Denne svikten i lederskap førte til den tragedien vi nå er vitne til, sa Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i Natos hovedkvarter tirsdag.

– Samtidig er det også behov for en ærlig vurdering av Natos engasjement. Tross betydelige investeringer og ofre, kom kollapsen raskt og brått, sier Stoltenberg.

Journalisten Lailuma Sadid fra Brussels Morning var svært berørt da hun stilte Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg spørsmål om situasjonen i Afghanistan.

Sadid stilte med et banner i bakgrunnen der det står «Afghan Lives Matter» mens hun stilte et langt spørsmål om grunnen for Natos avgjørelse om å trekke seg ut i Afghanistan.

Journalisten var svært opprørt mens hun spurte om framtiden for kvinner i Afghanistan. Hun avsluttet med å trygle Stoltenberg om ikke å anerkjenne Taliban-regjeringen som nå har makten i landet.

Stoltenberg innrømmer at det var en svært vanskelig avgjørelse for Nato å trekke seg ut av Afghanistan og kalte det en tragedie, men sa også at Afghanistans nye ledere vil holdes til ansvar for kvinners og andres rettigheter.

– Flere generasjoner menn og kvinner, særlig kvinner, i Afghanistan har fått utdannelse og tar del i politiske prosesser, og det vil ikke være lett for de nye lederne å utslette disse framskrittene, sa generalsekretæren.

Også Teri Schultz fra amerikanske NPR var tydelig berørt da hun stilte sitt spørsmål om afghanske journalister, særlig kvinner.

– De gjemmer seg i husene sine. En utdannelse kommer ikke til å hjelpe dem nå, sa Schultz, før hun spurte hva Stoltenberg kan gjøre for å avhjelpe deres situasjon.

Stoltenberg svarte blant annet at Nato vil bistå med å holde flyplassen i Kabul åpen slik at folk kan komme seg ut.

[ – De ville banke opp kvinner som ikke har på seg burka ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen