Nordmenn avbrøt evakueringen fra Kabul etter skremmende opplevelser

De to forteller til NRK om at det ble skutt med skarpt, kastet røykgranater og at folk ble utsatt for seksuell trakassering i kaoset som rådet på Kabuls internasjonale flyplass.

– Jeg har aldri vært redd her, før i dag, sier Kaisa Markhus, som er landdirektør i Ascend Athletics.

Sammen med Watterdal, som er landdirektør for Afghanistankomiteen, avbrøt hun forsøket på å komme seg ut av Kabul mandag.

– Det ble skutt stadig mer med skarpt. Jeg har vært til og fra i Afghanistan siden sist gang Taliban styrte, og i mange lite hyggelige situasjoner før, men dette er nok det farligste jeg har vært med på, sier Watterdal.

– Kvinnene ble seksuelt trakassert, og det ble for så vidt jeg også. Det var hender overalt fra folk som presset, hender på steder der fremmede hender ikke skal være. Det er trolig kriminelle som var der for å utnytte situasjonen for å trakassere og stjele, sier Watterdal.

De to har nå kommet seg i sikkerhet i Kabul, og blir værende der til de er sikre på at de trygt kan komme seg ut av landet.

