Trump mener Biden må gå av etter at Taliban har tatt kontroll i Afghanistan

– Tiden er inne for Joe Biden til å gå av i unåde for å ha tillatt det som skjer i Afghanistan, sa Trump i en uttalelse søndag.

Trump langet samtidig ut mot Biden på temaer som oppblomstring i koronasmitte, innvandring, økonomi og energipolitikk.

Taliban tok søndag kontroll over Kabul, litt over to uker før 31. august-fristen som Biden hadde satt for å fullføre uttrekkingen av amerikanske styrker fra Afghanistan.

Uttrekkingen er et resultat av en avtale som Trump inngikk med Taliban i fjor og som opprinnelig ga USA frist til å trekke ut sine styrker innen mai i år. I bytte skulle Taliban stille opp med en rekke sikkerhetsgarantier, ifølge avtalen.

Biden utsatte fristen for å fullføre uttrekkingen og satte ingen betingelser for uttrekkingen.

Uttrekkingen ville ha vært svært annerledes og langt mer suksessrik dersom Trump fortsatt var president, uttalte Bidens forgjenger.

