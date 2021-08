Al Jazeera viser Taliban-krigere i palasset i Kabul

Krigerne sa de har seiret over regjeringen mens de viste fram våpnene sine og viste journalistene rundt i palasset.

– Vårt land er frigjort, og mujahedin er seierherrer i Afghanistan, sa en av dem til pressen på en improvisert pressekonferanse.

Taliban inntok presidentpalasset tidligere søndag etter at president Ashraf Ghani flyktet fra landet.

De sier de nå forbereder seg på å kunngjøre offisielt at de har overtatt palasset, og at de skal omdøpe landet til Det islamske emiratet Afghanistan, slik landet het sist Taliban styrte.

Ghani reiste fra Afghanistan søndag, og det meldes at han er reist til Tadsjikista

Taliban klar til å erklære islamsk emirat

En delegasjon fra Taliban tok seg søndag kveld inn i presidentpalasset i Kabul, kort tid etter at president Ashraf Ghani forlot Afghanistan.

Det er nyhetsbyrået Reuters som melder at Taliban selv har kunngjort at de har tatt kontroll over palasset. De sier de snart vil erklære at Afghanistan blir et islamsk emirat, slik det var sist Taliban styrte.

Regjeringen har ikke bekreftet at palasset er overgitt, men flere ledere, blant dem tidligere president Hamid Karzai har dannet et samordningsråd for å håndtere overføringen av myndighet til Taliban.

I rådet sitter også lederen for landets forsoningskomité, Abdullah Abdullah, og lederen for Hizb-e-Islami, Gulbuddin Hekmatyar.

Samtidig er det meldt om skyting ved flyplassen dit amerikanske militære fløy den amerikanske ambassadøren. Ambassaden ber amerikanske borgere gå i dekning, og sier at situasjonen skifter raskt.

Palasset ligger midt i landets hovedstad som siden søndag morgen har vært omringet av Taliban-styrker.

Sinte på Ghani

Ghani har ifølge flere kilder reist til Tadsjikistan. Søndag morgen deltok han angivelig i forhandlinger med Taliban i palasset om en fredelig overgang, men senere ble det meldt at han reiste sammen med to nære medarbeidere.

– Han forlot Afghanistan på et vanskelig tidspunkt. Gud vil holde ham ansvarlig for det, sa Abdullah.

I sin siste offentlige uttalelse sa Ghani at regjeringsstyrkene ville opprettholde ro og orden i hovedstaden.

Men kort tid etter meldte Taliban at de hadde gitt ordre til sine styrker om å ta seg inn i flere nabolag i byen for å hindre plyndring, siden det ikke lenger var politi og sikkerhetsstyrker i byen.

Senere ble det meldt om skyting, men ifølge Sky News’ korrespondent i byen var det kjøpmenn som skjøt mot tyver. Sky News-reporteren melder at det verken er politi eller soldater å se.

Det ble også meldt at minst 40 mennesker ble skadd i kamper i utkanten av byen, og at mange av dem ble lagt inn på sykehus.

Passasjerer på vei til avgangshallen på flyplassen i Kabul. (Rahmat Gul/AP)

Ghani sier han flyktet for å hindre blodsutgytelse

I en Facebook-oppdatering etter at han rømte landet, sier Ghani at «tallrike patrioter ville blitt martyrer, og byen Kabul ville blitt rasert» om han hadde blitt.

– Taliban har vunnet, og nå er det de som er ansvarlig for ære, eiendom og deres landsmenns liv, skriver han videre.

Panikk og usikkerhet

Kabul preges av panikk og usikkerhet, og butikkene er stengt mens helikoptre går i skytteltrafikk mellom USAs ambassade og flyplassen over dem.

Men Taliban forsøker å forsikre innbyggerne om at de er trygge, og at krigerne ikke vil gå inn i folks hjem eller forstyrre deres forretninger. De lover også amnesti til alle som har jobbet for staten og utenlandske styrker.

Men folk føler seg ikke beroliget. Det har vært mange rapporter om hevndrap og brutale tiltak i andre områder som Taliban har erobret de siste dagene, og de frykter at Taliban gjeninnfører et styre der kvinner mister alle sine rettigheter.

Mange rømmer

Mange velger å rømme. De stiller seg i kø for å ta ut pengene sin i byens minibanker, og det går en stri strøm av folk til flyplassen som er den eneste veien ut av landet etter at alle grenseoverganger er overtatt av Taliban.

Søndag falt provinshovedstaden Jalalabad på hovedveien til Pakistan, og samme dag overga regjeringsstyrkene den enorme flybasen Bagram til Taliban.

Hundrevis av afghanere, flere av dem ministre, er stimlet sammen i en terminal i desperat håp om å komme med et fly ut av landet.

I Kabul sitter de fattigste som har rømt fra Taliban i andre byer i landet, i byens parker.

Samles på flyplassen

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tvitret søndag at Nato jobber med å bidra til at flyplassen holdes åpen.

USA og en rekke andre land jobber for fullt på flyplassen med å evakuere sine tusener av diplomater, andre egne statsborgere og afghanere som har jobbet for dem.

Søndag meldes det at alle kommersielle flygninger er kansellert, og at bare militære fly får bruke flyplassen.

Britiske spesialstyrker på vei til Kabul for å bistå i evakueringen. (LPhot Ben Shread/AP)

Evakuering

USAs president Joe Biden har sendt 5.000 amerikanske militære for å hjelpe til med evakueringen, blant annet av den enorme ambassaden. Den har nå flyttet all virksomhet til flyplassen.

Tyskland har sendt flere militære transportfly som skal frakte tyske diplomater og andre til en sentralasiatisk land der de blir fløyet videre med charterfly, og Frankrike, Italia og Nederland er blant landene som har flyttet sine diplomater til flyplassen.

Også Norge, Danmark og Sverige har tømt ambassaden og flyttet diplomatene til flyplassen.

[ Solberg om Afghanistan: – Fullt fokus på de norske som er der ]

FNs sikkerhetsråd møtes mandag om Afghanistan

FNs sikkerhetsråd møtes mandag morgen etter at Norge og Estland ba om et hastemøte for å drøfte utviklingen i Afghanistan.

Utenriksdepartementet bekrefter at Norge og Estland ba om møtet, og FN melder at det vil finne sted mandag morgen i New York.

Tidligere søndag meldte Russland at de også jobbet for å innkalle til møte i Sikkerhetsrådet om Afghanistan.

Kaos i gatene

NRK-korrespondent Yama Wolasmal meldte søndag at det er full panikk i Kabuls gater. Utlendinger forsøker å flykte til flyplassen.

– Det er kaos i gatene og full panikk. Folk vet ikke hvor de skal gjøre av seg. De løper til banker og minibanker for å ta ut pengene sine. Vi hører noen skuddsalver gå av, men det er ikke tegn til kamper, sa Wolasmal til NRK.

– Alle utlendinger er på full fart mot flyplassen. De har sluppet det de har, sa korrespondenten.

Den internasjonale flyplassen er både en vei ut og ett av få sikre områder i Kabul, ettersom det er en stor amerikansk base der. Det er også der det norske feltsykehuset i Kabul ligger.

Det ble delt ut mange Taliban-flagg i Herat i helgen. Foto: Hamed Sarfarazi / AP / NTB (Hamed Sarfarazi/AP)

Talibans plan for Afghanistan

En talsperson for Taliban bekrefter overfor BBC at det er forhandlinger om en fredelig maktoverføring. En talsmann sier at gruppen ønsker at maktoverføringen skal skje innen få dager.

Samtidig opplyser Taliban-talsmenn ifølge Reuters at utlendinger får de neste dagene på seg til å forlate landet.

Dersom de ikke drar, vil de måtte registrere seg ved kontorer Taliban oppretter. Samtidig ber opprørerne afghanske borgere holde seg i ro og ikke flykte fra landet.

Forskjellige Taliban-talsmenn kommer også med drypp om hva slags samfunn gruppen ønsker å skape når den nå etter alle solemerker tar over makten i Afghanistan.

I en uttalelse til BBC lover Taliban at kvinners rettigheter skal bli ivaretatt, tross meldinger fra områder som har falt til Taliban om det motsatte. Jenter som dekker seg til, vil få lov til å gå på skole og studere, og forlate hjemmet uten en mannlig slektning, hevder en Taliban-talsmann.

[ Afghanske krigsherrer klarte ikke å stanse Taliban ]

– Regjering for hele folket

Gruppen skriver også ifølge Al Jazeera at den vil opprette en regjering for hele det afghanske folket.

– Vi ønsker at det neste islamske regimet skal være en ansvarlig regjering som tjenere alle afghanere, skriver gruppen.

Forhandlingene mellom Taliban og regjeringen kom i gang etter at gruppen omringet og beleiret Kabul. Gruppen kontrollerer alle grenseoverganger i Afghanistan og rykket søndag morgen inn mot Kabul fra alle kanter, ifølge innenriksdepartementet.

Taliban-ledelsen beordret imidlertid sine styrker til å stanse ved Kabuls porter og ikke bruke vold. Faren for en blodig konflikt i Kabuls gater ser dermed ut til å bli avverget.

Hovedstaden er full av flyktninger fra provinsene som har falt til Taliban så langt i august. Taliban har vært på frammarsj i et tempo som overrasker analytikere og vestlige myndigheter, noe som har drevet flere tusen på flukt til hovedstaden.

– Krevende situasjon

Samtidig pågår det hektisk arbeid for å evakuere personell ved vestlige ambassader i Kabul. Helikoptre og pansrede kjøretøy gikk i skytteltrafikk mellom USAs ambassade og den internasjonale flyplassen søndag.

Også Norge har vedtatt å evakuere sin ambassade. Danmark har meldt at landets ansatte, som deler ambassadekompleks med Norge, er evakuert til flyplassen. Norge har ikke meldt det samme.

– Situasjonen i Afghanistan er svært krevende og uoversiktlig. Vi har nå fullt fokus på sikkerheten til våre ansatte, våre lokalt ansatte afghanere og deres familier. Det har høyeste prioritet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

[ Taliban på vei inn i Kabul: – Kaos og full panikk ]

Sanitetsstyrke føler seg trygge

Forsvaret opplyser at sikkerhetssituasjonen til den norske sanitetsstyrken fortsatt er god. Det er rundt 40 norske borgere i sanitetsstyrken som driver feltsykehuset ved Kabuls flyplass.

– Sikkerhetssituasjonen er uendret, og de føler seg godt ivaretatt. Nå er også amerikanske styrker på vei inn for å styrke sikkerheten ytterligere, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.

Forsvaret er blitt anmodet om å bistå i evakueringen av ambassadepersonell i Kabul, og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa lørdag til NTB at den militære kapasiteten til sanitetsstyrken kunne bli brukt til dette.

– Vi jobber tett opp mot Utenriksdepartementet vedrørende anmodningen om å bistå i evakueringen, og har god dialog, sier Moen.

[ – Mange er redde for at Afghanistan blir til forveksling likt slik det var før 2001 ]

Nye erobringer

Søndag erobret Taliban flere nye provinshovedsteder, blant dem Jalalabad, landets femte største by, før Kabul til slutt var helt beleiret.

Det skjedde etter at Mazar-e-Sharif og Maimana lørdag ble erobret etter å ha holdt stand mot Taliban i flere dager.

Mazar-e-Sharif er Afghanistans fjerde største by, og norske styrker var tidligere stasjonert her. Regjeringsstyrkene og mektige lokale krigsherrer var fast innstilt på å klare å forsvare byen, men måtte gi tapt og legge på flukt.

Afghanistans president Ashraf Ghani har så langt kun kommentert beleiringen av Kabul i en kort videotale.

Der sier Ghani at regjeringsstyrker skal sørge for sikkerheten i Kabul.

– Det er vårt ansvar, og vi vil gjøre det på best mulig vis. Enhver som tenker på kaos, plyndring eller tyveri, vil bli møtt med kraft, sier Ghani. (NTB)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Fakta om Taliban

* Etablert av eksilafghanere i Pakistan under borgerkrigen i Afghanistan på 1990-tallet, med støtte fra pakistansk etterretning.

* Grep makten i Afghanistan i 1996.

* Støttes hovedsakelig av den største etniske gruppen, pasjtunerne.

* Styrtet av en allianse av USA-støttede krigsherrer i 2001.

* Ble i mange år ledet av mulla Omar, som døde i 2013. Dødsfallet ble først kjent to år senere.

* Akhtar Mansour overtok som leder, men ble drept i et amerikansk bombeangrep i 2016.

* Haibatullah Akhundzada er i dag Talibans øverste leder.

* Mulla Omars sønn, mulla Mohammad Yaqoob, er øverste militære leder.

* Sirajuddin Haqqani leder det såkalte Haqqani-nettverket, som har en sentral rolle i finansieringen av Taliban.

* Mulla Abdul Ghani Baradar leder Talibans politiske kontor og har vært sentral i forhandlingene med USA og regjeringen i Kabul som har funnet sted i Doha.

* Abdul Hakim Haqqani har ledet Talibans forhandlingsdelegasjon.

* Sher Mohammad Abbas Stanikzai satt i regjeringen sist Taliban hadde makten i Kabul og har lenge fungert som gruppens «utenriksminister».

(Kilde: Al Jazeera, NTB)