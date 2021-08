Panikken brer seg i Kabul

I praksis er alle landeveier ut av byen sperret av Taliban. Dermed har de som vil flykte, bare én vei ut, og amerikanske militære som skal hente diplomatene, bare én vei inn. De kan ikke lenger kjøre ut av landet.

Stemningen i Kabul har endret seg helt på få dager fra å være rolig og tillitsfull til å preges av panikk og et rush for å komme seg ut fortest mulig, sier Ditte Søbro i Leger Uten Grenser, som har lang erfaring fra landet.

– Torsdag morgen var de relativt fortrøstningsfulle. Men bare fra torsdag til fredag kveld skjedde det vilt mye. Torsdag trodde de at det i hvert fall ville gå 90 dager før Kabul ble tatt, sier hun idet hun uttaler seg som privatperson.

Hun forteller om en afghansk bekjent i Kabul som nå gjerne vil bort, men som det kanskje er for sent for.

– Han har hatt muligheten fordi han har to pass, men ville bli for å hjelpe med gjenoppbygningen. Nå er han i en situasjon der han kanskje må reise, men ikke kan, sier hun.

Strøm av folk søker billetter

Lørdag kom en strøm av folk til billettskrankene som er satt opp på parkeringsplassen ved den internasjonale flyplassen.

Langsomt beveget de seg framover i køen med traller fulle av tepper, TV-apparater og andre eiendeler, mens vesker og bager var fullstappet av klær så koffertene kunne holde seg innenfor flyselskapenes vektgrense.

De heldige som klarte å skaffe seg billett til hvor som helst, måtte så vente i tre timer før de fikk komme inn i terminalen. Så måtte de også ha en negativ koronatest for å gå om bord.

Panikken vokser

Etter hvert som Taliban nærmet seg, vokste panikken og køene. Mange frykter at det bare er dager til Taliban tar Kabul.

– Jeg har pakket alt jeg kan for å starte et nytt liv vekk fra denne krigen, sa Naweed Azimi, som kom seg på et fly til Istanbul med kone og fem barn.

Han frykter at han er i fare på grunn av sitt arbeid for Nato.

De to afghanske flyselskapene Ariana og Kam Air er fullbooket minst ut neste uke. Air-India, Emirates, FlyDubai og Pakistan International (PIA) har også flygninger.

– Jeg har aldri sett et slikt rush på flyplassen før, sier Farid Ahmad Younusi, som forlot et entreprenørfirma i Kandahar mens Taliban lette etter ham.

Amerikanske soldater

Kaoset på flyplassen ventes å bli bare verre i dagene som kommer. De afghanske og tyrkiske styrkene som vokter flyplassen, fikk lørdag selskap av de første av 3.000 amerikanske soldater som skal evakuere diplomater og tusener av afghanere som jobber for USA.

Kaoset kan bli enda verre dersom Taliban tar seg inn i sentrum av Kabul og det oppstår kamper i byen, og det blir behov for å flytte hele USAs ambassades virksomhet til flyplassen.

Etter hvert som Taliban omringet hele Kabul, kan ikke amerikansk personell lenger regne med å kunne kjøre ut av landet. Etter at Taliban lørdag tok et distrikt i Logar, står de bare 11 kilometer fra Kabul.

Etter at USA tidligere i sommer trakk seg ut av sin største base i landet, Bagram, har amerikanske militære bare den internasjonale flyplassen igjen til å fly folk ut.

Pentagons talsmann John Kirby sier at USA har kapasitet til å frakte ut flere tusen mennesker per dag med fly.

