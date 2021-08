Norske Yara møtte hviterussisk opposisjonsleder: – Vil revurdere situasjonen

Yara-sjef Svein Tore Holsether møtte fredag opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja for første gang. Opposisjonslederen har lenge vært klar på at hun mener det norske selskapet midlertidig bør stoppe handelen med det hviterussiske selskapet Belaruskali. Yara har kjøpt kalium fra Belaruskali i flere tiår og er selskapets største kunde.

– De moralske forpliktelsene som følger med et så stort selskap som bryr seg om menneskerettigheter og verdighet, bør stoppe et samarbeid med regimet midlertidig, inntil det skjer endringer, uttalte Tikhanovskaja til TV 2 torsdag.

Dagsavisen har vært i kontakt med Yara etter møtet. I en e-post skriver Holsether at møtet har gitt ham «dypere innsikt i Tikhanovskajas posisjon».

– Vi ble enige om at vi kan ha en sterkere stemme og iverksette ytterligere tiltak. Vi i Yara har besluttet å revurdere situasjonen og vil ta en avgjørelse om vår videre tilstedeværelse i Hviterussland innen desember. I mellomtiden vil vi fortsette å bruke vår posisjon til å ytterligere fremme arbeidernes sikkerhet og menneskerettighetsagendaen.

Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara. (Jens Marius Sæther)

Dagavisen intervjuet Holsether på onsdag før møtet. Da fortalte han om hvorfor selskapet har valgt å fortsette handelen med Belaruskali selv om situasjonen i Hviterussland har forverret seg dramatisk de siste månedene. Ifølge Holsether har den uavhengige fagforeningen til Belaruskali bedt dem innstendig om at de må bli.

– De ansatte ved Belaruskali har sett meg inn i øynene og sagt: «Dere er de eneste som står opp for våre rettigheter, trekker dere dere ut, er vi ferdige.» Det gjør inntrykk, sa Holsether.

Massedemonstrasjoner

Etter valget i august i fjor, brøt det ut massedemonstrasjoner i Hviterussland. Hviterusserne ville ikke godta valgresultatet som viste at president Aleksandr Lukasjenko som har styrt landet med jernhånd, igjen fikk 80 prosents oppslutning. Opposisjonens leder Svetlana Tikhanovskaja som tapte valget, måtte flykte. Fra sin base i Litauen har hun drevet kampen videre og krevd at det må holdes nyvalg og at verdenssamfunnet må innføre kraftige sanksjoner mot Lukasjenkos regime.

Under demonstrasjonene sendte Lukasjenko ut store politi- og sikkerhetsstyrker. Mer enn 35.000 personer ble pågrepet. Mange har fortalt om tortur og grusomme forhold i fengslene. Arbeiderne ved Belaruskali i byen Soligorsk, som ligger sør for hovedstaden Minsk, deltok aktivt i demonstrasjonene. Mange ble arrestert og flere titalls personer fikk sparken. Yara beskrev situasjonen som uholdbar og krevde blant annet at de ansatte skulle få tilbake jobbene sine og at de ikke skulle miste bonusene.

– Belaruskali har tilbakebetalt bonuser som er holdt tilbake. De har også gått med på å gjeninnsette personene som deltok i streiken. Vi fikk dem også til å sende ut en pressemelding der de gikk ut og sa at det hadde skjedd etter press fra Yara, sa Holsether til Dagsavisen.

Han fortalte at selskapet har hatt jevn kontakt med både norske og internasjonale fagforeninger det siste året. Ifølge Holsether har den klare tilbakemeldingen fra alle vært at de må bli. Den Norske Helsingforskomité mener også det vil være skadelig på lang sikt om Yara skulle trekke seg ut.

Møtet med utenriksministeren

Tikhanovskaja har hatt et stramt program under sitt opphold i Norge. På torsdag møtte hun utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Jeg er takknemlig for posisjonen Norge har tatt omkring situasjonen i Hviterussland, sa Tikhanovskaja på pressekonferanse med Norges utenriksminister.

På spørsmål om sanksjonene som er innført mot Hviterussland den siste tiden, er effektive, sa Tikhanovskaja at mer kan bli gjort.

– Men vi er takknemlige for den støtten vi har fått av landene som har sluttet seg til sanksjonene. Sanksjonene får den sittende regjeringen til å tenke på om de vil være på den synkende båten, eller om de vil gå i retning av et fritt Hviterussland.

Sviatlana Tsikhanouskaja i Norge Lederen for den hviterussiske demokratibevegelsen Svetlana Tikhanovskaja møtte utenriksminister Ine Eriksen Søreide på torsdag. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Søreide sa at president Lukasjenkos atferd er farlig for Europas sikkerhet.

– Det kan bidra til ustabilitet i en hel region at en diktator går fram på den måten Lukasjenko gjør.

Utenriksministeren kommenterte også Yaras handel med Belaruskali og om selskapet bør trekke seg ut eller ikke.

– Styret i Yara bestemmer dette, men norske myndigheter har en veldig klar holdning: Norske selskaper har en forpliktelse til å overholde og fremme menneskerettighetene i land der de er etablert, sa Søreide.

Dagsavisen har så langt ikke lyktes med å få en kommentar fra Tikhanovskaja om møtet med Yara.