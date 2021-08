Afghanistan-forsker tror Taliban kan få full kontroll som før 2001

– Det er ikke bare overraskende, men direkte sjokkerende, sier Harpviken.

Han snakker om Talibans frammarsj flere steder i Afghanistan de siste dagene. Taliban sto fredag bare 80 kilometer fra Afghanistans hovedstad Kabul, og har gjenerobret sin gamle bastion Kandahar. Det siste døgnet har opprørsgruppen rykket inn i en rekke nye provinshovedsteder i Afghanistan.

Kristian Berg Harpviken, forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). (Gorm Kallestad/NTB)

– Jeg tror ingen observatører av Afghanistan hadde ventet at det skulle skje så raskt. De siste månedene har Taliban konsolidert makten i tynt befolkede områder der de sto sterkt fra før. Men det som har skjedd siste uka, er at de har inntatt den ene provinshovedstaden etter den andre. Noe av grunnen til at det er sjokkerende, er at de har klart det ved at regjeringsstyrkene har forvitret, gått i oppløsning. De legger ned våpnene og flykter, noen ganger etter forhandlinger med Taliban, som har truet dem, andre ganger fordi de rett og slett ikke er villige til å risikere livet i en kamp de ikke tror på, for myndigheter de ikke har tillit til, sier Kristian Berg Harpviken til Dagsavisen.

– Sannsynlig at de tar Kabul

USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai, og Taliban innledet samtidig en stor offensiv. Gruppen tok stadig flere områder, men de siste dagene har det gått svært raskt. Spørsmålet er om Taliban også vil lykkes i å ta Kabul, og i praksis kontroll over hele landet.

– For få dager siden ville jeg vært skeptisk til å tro at Taliban skulle ta kontroll over Kabul, men nå er det blitt mer sannsynlig at de gjør det. Men for at det skal skje må vi se noe annet: Først når noen i regjeringsapparatet forlater skipet, tror jeg regjeringen mister kontroll over Kabul. Taliban har kontakt med grupperinger innen regjeringsapparatet og prøver å få dem til å gå over. Det kan også legges press på president Ashraf Ghani for at han skal gå av, sier Harpviken, som er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Verdenssamfunnet truer Taliban med diplomatisk isolasjon om de tar makten med vold i Afghanistan. President Ashraf Ghani skal ifølge en afghansk regjeringskilde ha invitert Taliban til å bli med i en samlingsregjering, men det er ikke kjent om opprørerne har svart på tilbudet, ifølge nyhetsbyråer, melder NTB.

Tilbake til slik det var?

Taliban styrte Afghanistan høsten 2001, for nøyaktig 20 år siden. I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepet i USA, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul. Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepet, hadde sin base i landet.

Taliban styrte med islamistisk lov i et sterkt undertrykkende regime, ikke minst for kvinner. Men hva nå for Afghanistan dersom Taliban kommer til makten igjen – vil landet rykke tilbake til slik det var for 20 år siden?

– Det er vanskelig å være skråsikker, Taliban sier selv at Afghanistan har endret seg, og at de ikke vil styre på samme måte. Men mange er redde for at Afghanistan blir til forveksling likt slik det var før 2001, sier Harpviken.

– Det store spørsmålet er hva som skjer med respekten for menneskerettighetene, ytringsfriheten. Der ser vi at Taliban kjører en hard linje i områdene de har hatt kontroll over. De har siste halvannet året drevet en kampanje der de har tatt livet av sentrale sivilsamfunnsaktivister og journalister, og dermed forberedt grunnlaget for å svekke kritikere. Det er ille i seg selv at de tar livet av folk, og det skremmer også mange til å holde kjeft. Når det gjelder kvinners rettigheter sier Taliban at de har endret seg, men ikke hvordan. At det blir en sterk begrensning for kvinners samfunnsdeltakelse er det ikke tvil om. Men her er det forskjell fra et område til et annet, sier Kristian Berg Harpviken.

Terrorbase?

Harpviken påpeker at narkotikaproduksjonen under Taliban var et av de store ankepunktene hos det internasjonale samfunnet på 90-tallet.

– Det er ingen tvil om at Taliban tjener penger på narkotika, men det er de ikke alene om, det skjer også i regjeringsstrukturen. I 2000–2001 slo Taliban faktisk ned på narkotikaproduksjonen. Om de vil gjøre det igjen, vet man ikke.

At Taliban ga støtte til internasjonal terror gjennom å være vertskap for terrororganisasjonen al-Qaida var hovedbegrunnelsen for at det internasjonale samfunnet gikk til krig mot Taliban-styret i Afghanistan i 2001. Mange frykter Afghanistan på nytt blir base for militante grupper som al-Qaida.

– Individer fra al-Qaida og andre terrororganisasjoner finnes i Afghanistan og beskyttes av Taliban og bidrar til Talibans kamp. Taliban har i avtalen med USA fra februar i år forpliktet seg til å forhindre at Afghanistan blir utgangspunktet for sikkerhetstrusler mot USA og dets allierte, men det store spørsmålet er jo hvor troverdig det er. Ideologisk og politisk er det stor avstand mellom Taliban og al-Qaida, og Taliban har aldri vært opptatt av områder utenfor Afghanistan, men det er en befestet allianse mellom de to på mange nivåer, sier Harpviken.

– Lokket fjernes nå

Harpviken mener man nå ser resultatet av hva det internasjonale samfunnet ikke har lyktes med i Afghanistan, til tross for intensjonene.

– I disse 20 årene er det mange i Afghanistan som har hatt mulighet til å gjøre ting de ellers ikke ville gjort. Men det som skjer nå viser at man ikke har klart å omsette det man har oppnådd til varige seire, sier Harpviken.

– Det er en overhengende risiko for at Afghanistan kommer tilbake til en situasjon for menneskerettigheter som ikke nødvendigvis er noe bedre enn på slutten på 90-tallet. Det ikke overraskende, det har vært tydelig hele tiden. Én ting er at man de siste 20 årene har bygget opp institusjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner, media og lignende, men man har ikke vært i stand til å gjøre noe med de underliggende årsakene til konflikten. Det internasjonale nærværet har lagt et lokk på konfliktene og nabolandenes innblanding. Dette lokket fjernes nå som det internasjonale samfunnet trekker seg ut, sier Harpviken.

USAs tilbaketrekning fra Afghanistan er 95 prosent fullført, ifølge amerikanske kilder.

– Kan utviklingen nå gjøre at USA i siste liten drøyer den siste uttrekningen?

– Ja, det er et godt spørsmål. Nå har USA begynt å gi Afghanistans regjeringsstyrker luftstøtte. I øyeblikket ser vi dessuten faktisk en økning av tilstedeværelsen, for 3.000 amerikanske spesialsoldater er sendt for å evakuere amerikanere – det er trolig flere enn antall amerikanere som er der. Storbritannia gjør det samme med 600 spesialsoldater, og Canada gjør det samme. Det er ikke veldig attraktivt for president Biden å ha fortsatt tilstedeværelse i Afghanistan, men det er mulig han vil føle seg tvunget til å gjøre noe sånn som i Irak, der USA har beholdt en mye mindre omfangsrik antiterrorstyrke, som støtter og trener opp irakiske styrker i antiterrorarbeid, sier Harpviken.

Krigen i Afghanistan

I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepet, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepet, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet.

USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, og de siste utenlandske soldatene skal være ute innen september i år.

Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. Alle norske styrker er nå trukket ut.

34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensa, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent.

Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile.

Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.

Taliban har de siste månedene tatt kontroll over store deler av den afghanske landsbygda og grenseoverganger til naboland.

De siste dagene har Taliban også inntatt 18 provinshovedsteder og beleiret flere andre.

