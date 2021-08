Taliban rykker nærmere Kabul

Ghazni er hovedstad i provinsen med samme navn og har i underkant av 200.000 innbyggere. Byen ligger strategisk til ved hovedveien mellom Kabul og Talibans tidligere hovedsete Kandahar.

Den siste vurderingen fra amerikansk etterretning er at Kabul kan havne under press fra opprørerne innen 30 dager.

Dersom dagens utvikling fortsetter, kan Taliban ha full kontroll over Afghanistan innen få måneder, mener amerikanerne.

Tiende provinshovedstad

Taliban har publisert videoer og bilder på nett fra Ghazni. Flere afghanske tjenestemenn bekreftet torsdag formiddag at Taliban har heist sitt flagg i byen, der roen delvis har senket seg etter timevis med harde kamper.

– Fienden tok kontroll, sier innenriksdepartementets talsperson Mirwais Stanikzai og tilføyer at motstandskampen fortsetter.

Ghazni blir den tiende provinshovedstaden Taliban har tatt siden fredag i forrige uke. Denne siste erobringen regnes som en av de viktigste i lynoffensiven.

Beleirede byer

– Taliban tok kontroll over kjerneområdene i byen: Guvernørens kontor, politihovedkvarteret og fengselet, fortalte provinsrådet i Ghanis leder Nasir Ahmad Faqiri til nyhetsbyrået AFP torsdag morgen.

Sentralregjeringen i Kabul har nå i praksis mistet kontrollen over mesteparten av det nordlige og vestlige Afghanistan. Flere andre provinshovedsteder er truet av Taliban, som har beleiret blant annet Kandahar, Lashkar Gah og Mazar-e-Sharif.

Rykker fram

Krigen i Afghanistan er kraftig trappet opp siden mai, da USA og Nato begynte å trekke sine siste styrker ut etter 20 år med okkupasjon. Titusenvis er drevet på flukt, og kampene krever stadig flere sivile liv.

Torsdag ble det også klart at opprørerne har erobret politihovedkvarteret i provinshovedstaden Lashkar Gah i Helmand sør i landet.

Regjeringsstyrkene er omringet, men håper fortsatt å beholde kontrollen over Lashkar Gah.

Flyangrep

Samtidig meldes det om nye flyangrep en rekke steder i Afghanistan gjennom natten.

Parlamentarikeren Nasima Niazi fra Helmand kritiserer de pågående flyangrepene som hun mener har drept sivile i Lashkar Gah.

– Taliban brukte sivile hus for å beskytte seg, og regjeringen, uten å ta noe hensyn til sivile, utførte angrepene, sier hun.

Amerikanske fly

Afghanistans flyvåpen har begrenset kapasitet, så USA antas å ha utført flere runder med angrep til støtte for regjeringsstyrkene.

Luftfartsovervåking kan tyde på at amerikanske bombefly, jagerfly og droner deltok i kamper en rekke steder i Afghanistan natt til torsdag, ifølge australske The Cavell Group.

Det amerikanske flyvåpenets sentralkommando i Qatar har foreløpig ikke svart på nyhetsbyrået APs spørsmål om kommentar.

Fredssamtaler?

Tidligere sa en talsmann for guvernøren i Ghazni at byen ble angrepet fra flere kanter. Onsdag opplyste provinsrådet i Ghazni at regjeringsstyrkene fortsatt hadde kontroll over etterretningens hovedkvarter.

Talibans suksess på slagmarken reiser spørsmål ved om opprørsbevegelsen vil slutte seg til fredssamtalene i Qatar som lenge har stått i stampe. De kan nå i stedet forsøke å gripe makten gjennom krigføring.

Et alternativ er at Afghanistan splittes opp i fraksjoner som kjemper mot hverandre, noe som skjedde etter at Sovjetunionen trakk seg ut i 1989.