Det er avisen The Guardian som skriver at nær halvparten av amerikanske arbeidere ikke tjener nok til å leie en ettroms. Avisen viser til en stor rapport som National Low Income Housing Coalition har publisert. Gjennom pandemien har husleieprisene steget jevnt og trutt i USA. Rapporten viser at en arbeider i dag må tjene mer enn 20,40 dollar i timen, som tilsvarer rundt 185 kroner, for å ha råd til en enkel ettromsleilighet til markedspris. Medianinntekten i USA er på rundt 21 dollar. Med høye leiepriser sliter selv de som ikke har de laveste lønningene med å få endene til å møtes. For dem som tjener aller minst, er det i dag nærmest umulig å leie en leilighet til markedspris, skriver The Guardian. Av rapporten som det vises til, går det fram at det ikke bare er i byene folk ikke lenger har råd til å betale husleien. Det gjelder stort sett i hele USA.

Millioner kan bli hjemløse

Det vises til at 14 prosent av alle amerikanere ikke har greid å betale husleia til rett tid under pandemien, det er dobbelt så mange som før pandemien. Hadde det ikke vært for at myndighetene innførte et midlertidig forbud mot utkastelse under pandemien, ville mange vært husløse i dag. Loven skulle beskytte dem har mistet jobben under pandemien og gjaldt både for dem som bor i private og statlige boliger. Det midlertidige forbudet mot utkastelse gikk ut 1. august, men etter en lang prosess ble forbudet forlenget fram til 1. oktober. En undersøkelse viste nylig at 3,6 millioner amerikanere står i umiddelbar fare for å bli kastet ut.

Eviction Moratorium Roxanne Schaefer bor i West Warwick på Rhode Island og har ikke klart å betale husleien på flere måneder. Lenge var det usikkert om myndighetene ville forlenge forbudet mot utkastelse, men nå er det forlenget til 1. oktober. (Steven Senne/AP)

Kongressen har bevilget over 400 milliarder kroner i føderal boligstøtte til delstatene under pandemien, men mye av pengene har ikke blitt overført. President Joe Biden har bedt lokale myndigheter om å ta grep umiddelbart, slik at støtten blir utbetalt til å huseiere og leietakere.

Svært hardt rammet

USA er svært hardt rammet av koronapandemien. Det er registrert over 600.000 koronarelaterte dødsfall, og smittetallene har steget kraftig den siste tiden. Flere millioner mistet jobben som følge av pandemien. Ledigheten har gått ned, men mange sliter fortsatt tungt økonomisk. Når forbudet mot utkastelse går ut, er det svarte og personer med latinamerikansk bakgrunn som blir hardest rammet. Personer med latinamerikansk bakgrunn tjener ned mot 17 dollar timen i gjennomsnitt, mens hvite i snitt tjener over 23 dollar. En studie fra Harvard University viste at svarte og personer med latinamerikansk bakgrunn har dobbelt så stor sannsynlighet for å bli hjemløse som hvite.

Freddie Davis i Miami mistet jobben som lastebilsjåfør på grunn av koronapandemien. Han er en av flere millioner leietakere som går en svært uviss framtid i møte. (Wilfredo Lee/AP)

For dem som har minstelønn, er situasjonen enda mer håpløs. Den føderale minstelønnen er på 7,25 dollar i timen, som tilsvarer litt over 64 kroner. Mange stater og byer i USA har riktignok høyere minstelønn, men den er ikke høy nok til at man kan leie seg en ettroms ut fra dagens markedspriser.

I USA tar man utgangspunkt i at husleien ikke bør utgjøre mer enn 30 prosent av inntekten for at folk skal greie å betale den. Amerikanere må bruke en langt større andel av inntekten på for eksempel helse, utdanning og skole enn hva som er tilfellet i land som Norge. Forskning har vist at lavinntektsfamilier i USA får problemer om leien overstiger grensen på 30 prosent og at de da begynner å kutte i andre nødvendige utgifter de har.

