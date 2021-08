Nå har mange land i Europa fullvaksinert rundt 70 prosent av voksne

Storbritannia kom tidlig i gang med omfattende koronavaksinering, og lå derfor lenge et hestehode foran EU-landene, som hadde en treg start de første månedene i år. Nå begynner bildet å jevne seg ut, i takt med at stadig flere land i Europa har et høyt vaksineringstempo.

Storbritannia har til nå gitt minst en dose til 89 prosent av befolkningen over 18 år, og har fullvaksinert 75 prosent av dem, ifølge ferske tall fra den britiske regjeringen. Det er høye tall, men enkelte land i EU har nå gått forbi Storbritannia.

Mange ligger høyt

Blant EU/EØS-land og Storbritannia har disse landene nå kommet lengst, ifølge tall per 11. august:

Andel av befolkningen over 18 år som har fått minst en dose i landene som ligger best an (vist i prosent) i EU/EØS pluss Storbritannia:

Island: 91.2

91.2 Storbritannia: 89

89 Irland: 89

89 Danmark: 87.3

87.3 Malta: 87

87 Norge: 86.3 *

86.3 * Portugal: 85.3

85.3 Frankrike: 84.6

84.6 Nederland: 84.3

84.3 Belgia: 84.2

84.2 Spania: 83.3

83.3 Finland: 82.2

* Tallet for Norge er hentet fra Folkehelseinstituttet, mens tallene fra EU og EØS er hentet fra EU-organet European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). FHIs tall er noe høyere enn tallet for Norge hos ECDC. Det kan til enhver tid være noen avvik fra ECDCs tall og tallene fra de ulike lands myndigheter.

I den andre enden av skalaen finner vi Bulgaria og Romania, som ligger ekstremt langt etter. Bulgaria har gitt minst en dose til 19.9 prosent, Romania til 31.7 prosent. Nesten like mange er fullvaksinert – altså har omtrent alle som ønsker vaksinen, fått sine to doser. De lave tallene er ikke forårsaket av liten vaksinetilgang, men av stor vaksineskepsis i befolkningen – mange peker på desinformasjon, konspirasjonsteorier og lav tillit til myndighetene som forklaring.

At få i Bulgaria og Romania vil ha vaksinen, har blant annet ført til at flere av dosene disse landene skulle ha brukt, har kommet til nytte i Norge.

De øvrige landene i EU og EØS, som ikke er nevnt på listen over, har så langt gitt minst en dose til mellom 46 prosent og 79 prosent av den voksne befolkningen.

87 prosent fullvaksinerte

EU kom senere i gang med godkjenning og vaksinering enn Storbritannia. Unionen opplevde også leveringsproblemer fra AstraZeneca i starten. I tillegg valgte flere land å stanse eller redusere bruken av AstraZeneca-vaksiner etter rapporterte blodpropptilfeller. Tilgangen på vaksiner har imidlertid økt betraktelig de siste månedene.

– Prosessen med å ta igjen har vært veldig vellykket, sa EU-president Ursula von der Leyen nylig.

Også når det gjelder antall fullvaksinerte har flere europeiske land kommet svært langt, og noen få har til og med passert Storbritannia. Enkelte land har nå så mange som 70-80-prosent fullvaksinerte.

Andel fullvaksinerte over 18 år i landene som ligger best an (vist i prosent) i EU/EØS pluss Storbritannia:

Malta: 87

87 Island: 86.5

86.5 Belgia: 78.8

78.8 Irland: 77.2

77.2 Storbritannia: 75

75 Portugal: 74.6

74.6 Danmark: 73.2

73.2 Nederland: 71

71 Luxemburg: 69.4

69.4 Spania: 68.9

68.9 Kypros: 67.7

Norge passerte denne uka to millioner fullvaksinerte, og har til nå fullvaksinert 46.3 prosent av befolkningen over 18 år, ifølge FHI. Sammenlignet med andre europeiske land ligger Norge altså høyt på statistikken for hvor mange som har fått minst en dose, men et godt stykke bak landene som har kommet lengst når det gjelder fullvaksinerte. En årsak er at Norge har strukket intervallet mellom dose en og to slik at flest mulig skulle få dose en tidlig.

Norge bruker kun vaksinene til Pfizer og Moderna i vaksineprogrammet (Janssen gis utenom dette). En del andre land bruker også AstraZeneca og Janssen, noe som har gitt dem flere vaksinedoser.

Norge vil ta innpå

I ukene som kommer er det imidlertid ventet at det blir satt svært mange andredoser i Norge, noe som vil øke antall fullvaksinerte raskt. I slutten av september skal alle i Norge ha fått tilbud om dose to. Siden oppslutningen er høy her i landet, ventes en høy vaksinegrad i Norge, trolig høyere enn i mange andre land.

– Norge er et av de landene i verden hvor flest mennesker sier at de vil bli vaksinert. Det gjør at vi kan åpne opp samfunnet og få fart på Norge igjen, sier statsminister Erna Solberg (H) i en uttalelse etter milepælen med to millioner fullvaksinerte.

Regjeringen varslet denne uka at enmetersregelen og andre koronaregler innenlands vil bli opphevet i slutten av september.

Flere vaksinerer barn

Hvor høy vaksinasjonsgrad hvert enkelt land vil få totalt når alle har fått tilbud om vaksiner, er usikkert. Det kommer ikke bare an på interessen for vaksiner i den voksne befolkningen, men om barn og unge også får vaksiner. Her er det ulik praksis i ulike land. Mange land vaksinerer allerede enten 16-17-åringer eller også 12-15-åringer. Jo flere unge som vaksineres, jo høyere vil vaksineringsgraden totalt i befolkningen naturlig nok bli.

Land som vaksinerer ned til 12 år er blant annet Danmark, Frankrike, Spania, Nederland og Italia. I Italia kan barn fra 12 år og oppover få vaksine uten å bestille time fra neste uke, for å øke beskyttelsen før skolestart.

Andre land vaksinerer ned til 16 år. Storbritannia bestemte for få dager siden at det skal tilbys vaksine til 16- og 17-åringer, og også Sverige gjør det. I Norge har FHI anbefalt vaksinering til 16-17-åringer. Regjeringen har sagt den trolig vil åpne for det, men tar en endelig avgjørelse i september.

Debatten om vaksiner til barn og unge har i mange land økt i takt med spredningen av deltavarianten og at man nå nærmer seg skolestart.

